¿Por qué Amaia Montero y Cayetana Guillén Cuervo son amigas íntimas?

El desliz de Cayetana Guillén Cuervo yéndose de la lengua al confirmar que Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh, ha dado mucho que hablar. Entre otras cosas, hay quienes se preguntan en redes sociales de dónde surge esa relación de amistad entre la cantante y la actriz.

Al parecer, se conocieron a través de amigos en común hace más de dos décadas y desde entonces mantienen un vínculo muy estrecho. Tanto que la cantante guipuzcoana es la madrina de Leo, el hijo de Cayetana y el fotógrafo Omar Ayyashi, que ya ha cumplido 19 años. A pesar de no hablar con frecuencia, tal y como ha señalado la actriz en alguna ocasión, se han apoyado en los mejores y peores momentos.

En concreto, cuando Amaia Montero ingresó en la Clínica de Navarra para recibir tratamiento y luchar contra una depresión severa en 2022, Cayetana fue la encargada de dar el parte e ir actualizando los avances de la artista. «Se va a recuperar seguro porque ella es muy fuerte. Es maravillosa. No es fácil estar siempre expuesto públicamente, es un plus que hay que tener en cuenta. Ella va a salir adelante, te lo digo yo que sí», aseguró entonces.

Este martes volvió a hablar de su amiga y sus declaraciones no han tardado en desatar la polémica. Sucedió en la entrega de premios Talía, donde la actriz fue maestra de ceremonias. Una periodista le preguntó su opinión acerca del regreso de Amaia a la banda donostiarra y ella no dudó en responder. «Yo lo sé desde hace mucho. Ella me pidió que por favor no se lo dijera a nadie», contó la presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España.

Según explicó, la cantante le hizo prometer por su hijo Leo que no iba a decir nada. «Me eché a llorar al teléfono», afirmó. Tras el revuelo que se montó tras sus palabras, Guillén Cuervo decidió lanzar un comunicado urgente en sus redes sociales pidiendo disculpas por lo sucedido.

«Desde la emoción, el amor y la admiración profunda que siento por ella respondí ilusionada, recordando una conversación entre amigas en la que expresó con cariño su deseo de volver a la música, pidiéndome que no trascendiera, porque no sabía ni cuándo ni cómo», se justifica. Por el momento, el futuro de La Oreja de Van Gogh sigue en el aire, a la espera de que Amaia o la propia banda se pronuncien al respecto.