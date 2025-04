Comunicado urgente de Cayetana Guillén Cuervo tras la polémica por el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

Marina León Miércoles, 23 de abril 2025, 08:18 | Actualizado 08:58h. Comenta Compartir

Cayetana Guillén Cuervo la lió este martes tras confirmar ante la prensa el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. «Yo lo sé desde hace mucho. No se lo dije a nadie... Ella me pidió que por favor no lo dijera a nadie y yo no lo dije a nadie», dijo la presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España y gran amiga de la cantante guipuzcoana. «Cuando me dijo que volvía, me eché a llorar. Yo estoy muy contenta y ella está muy bien y muy ilusionada, aunque también está actuando con cautela», añadió Guillén Cuervo antes de la entrega de los premios Talía, donde hizo de maestra de ceremonias junto a Antonio Banderas.

Aunque la actriz no entró en más detalle, en ese momento se desató de nuevo una oleada de rumores ante la posible vuelta de la vocalista a la banda donostiarra 18 años después. Tal ha sido la repercusión, que la propia Cayetana ha lanzado un comunicado en sus redes sociales para «aclarar lo sucedido y pedir disculpas por la confusión». Según cuenta, durante la fiesta de nominados, una periodista se le acercó, micrófono en mano, y le comentó lo siguiente: «Sabemos que eres muy amiga de Amaia Montero y ha vuelto a La Oreja de Van Gogh, queríamos saber qué pensaste cuando salió esa noticia».

Ella respondió: «Desde la emoción, el amor y la admiración profunda que siento por ella», recordando «una conversación entre amigas en la que expresó con cariño su deseo de volver a la música, pidiéndome que no trascendiera, porque no sabía ni cuándo ni cómo», señaló. «Mi respuesta a la prensa fue desde la inocencia, la ilusión y el amor que siento por ella. Lamento profundamente que mis palabras hayan provocado toda esta situación», ha apuntado en un texto publicado en su perfil de Instagram. Por último, Cayetana Guillén Cuervo asegura que se siente «muy triste» por lo ocurrido y pide disculpas «de todo corazón».

Amaia Montero no se ha pronunciado al respecto, pero sí ha publicado un post que ha generado algún que otro comentario, alimentando todavía más las especulaciones sobre su vuelta a La Oreja de Van Gogh. Se trata de una imagen suya sobre el escenario acompañada de una frase: «No tengas miedo cuando se pone oscuro, recuerda que en la oscuridad es cuando salen las estrellas».