Leire Martínez sobre la polémica de Amaia Montero y Cayetana Guillén Cuervo: «Todo se acabaría si se hablara claro del tema»

El desliz de Cayetana Guillén Cuervo confirmando ante la prensa el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh siguen dando que hablar. La actriz e íntima amiga de la cantante aseguró el martes «muy ilusionada» durante su paso por la alfombra roja de los premios Talía, que ella conocía esta noticia «desde hace mucho» y que no se lo contó a nadie «porque ella me lo pidió». Horas más tarde, Cayetana emitió un comunicado matizando sus palabras y pidiendo disculpas por lo sucedido.

🔊@LeireMo habla con @ManoloNietoM en #SevillaTevé de su nuevo single ‘Mi nombre’, de las declaraciones de Cayetana Guillén Cuervo y del regreso de Amia Montero a la Oreja de Van Gogh.



🎙️”Todo se acabaría antes si se hablara claro del tema”.



➡️ Esta tarde a las 18:00h. pic.twitter.com/P34dQLzArA — PTV Sevilla #SSantaPTV25 (@PTV_Sevilla) April 23, 2025

Quién también se ha pronunciado al respecto ha sido Leire Martínez. La artista, que hace unos días confirmó las primeras fechas de la gira de presentación de su disco, confiesa que siente «mucha empatía» por Cayetana. «Menudo marrón. Yo creo que lo hace con toda su buena intención. Me da mucha pena porque seguro que lo está pasando mal», apunta en una entrevista en el programa 'Sevilla Tevé'.

«Mi sensación es que, como la periodista da por sentada la noticia, ella piensa 'bueno, pues como ya se sabe...'. Son amiguísimas, no creo que haya habido una intención ni de lejos de hacer daño», puntualiza. La cantante de Rentería apunta también que no es la primera vez que se habla de la posible vuelta de Amaia Montero. «Llevamos mucho tiempo, incluso años, con estos rumores que van y vienen», dice.

«Sé que lo que voy a decir va a recorrer medio mundo, pero me da igual, es mi opinión. Creo que todo se acabaría antes si se hablara claro ya del tema», afirma. «Que no pasa nada, si tiene que ser, que sea, y si no tiene que ser, que no sea», añade la intérprete de 'Mi nombre' y sostiene que es una decisión «que tiene que tomar quien la tiene que tomar, el grupo, y en todo caso Amaia si también forma parte de esa decisión», concluye.