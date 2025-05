El cabreo de Manuel Carrasco con Broncano: «No eres un hombre de palabra»

Marina León Jueves, 8 de mayo 2025, 07:24 Comenta Compartir

«No viniste a mi concierto, lo vas a pagar caro». David Broncano recibió esta amenaza anónima anoche en 'La Revuelta'. El autor del mensaje no tardó en desvelar su identidad: Manuel Carrasco. El cantante, que no era el invitado principal de la noche, salió enfadado al plató.

Llegará un día en el que @manuelcarrasco_ y Broncano harán las paces, pero eso pasará en el multiverso. #LaRevuelta pic.twitter.com/9YIPStZ7qG — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 7, 2025

«David lleva un montón de años criticándome y aunque luego recogió cable, me dijo que me iba a ayudar con la multa del Bernabéu y al final nada», contó el artista onubense, haciendo referencia a las tres multas que le impuso el Ayuntamiento de Madrid por el concierto que dio en el Santiago Bernabéu, que suman alrededor de 400.000 euros.

Pero este no fue el verdadero motivo de la aparición del músico en el espacio de La 1. Manuel Carrasco se mostró especialmente dolido después de enterarse de que Broncano ha rechazado la invitación a su concierto en la Cartuja de Sevilla, que tendrá lugar el próximo 17 de mayo y ha colgado el cartel de entradas agotadas.

«Me prometió que iba a venir al concierto, invitamos a todo el público y a su equipo. En total 190 personas», explicó Carrasco. «Ahora me entero por uno de su equipo que él no viene al concierto. No eres un hombre de palabra», sentenció. David se defendió del reproche asegurando que «no sabes todos los motivos, ya te lo explicaré», añadió.

Esta vez tenía un motivo de peso. Y es que su hermano, el músico y organizador de eventos Daniel Broncano, organiza en Segura de la Sierra el festival de música clásica Música en Segura, coincidiendo con la fecha de Carrasco en la capital hispalense. El cantante comprendió la situación y para firmar la paz con el presentador canto en directo su tema 'Tengo el poder', el último adelanto de su nuevo disco, 'Pueblo salvaje', que verá la luz este viernes 9 de mayo.