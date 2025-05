Andreu Buenafuente repasa en 'La Revuelta' sus 40 años de trayectoria: «Me di una hostia como un piano»

Marina León Miércoles, 7 de mayo 2025, 22:54 Comenta Compartir

«Es de los pocos invitados que no necesita presentación». Andreu Buenafuente fue recibido con una gran ovación en el plató de 'La Revuelta'. Sin apenas saludar, el cómico catalán comenzó a lanzar camisetas y regalos al público. Antes de sentarse en el sofá para comenzar con la entrevista, Andreu lanzó una cuestión: «Me ha dicho Berto, 'pregúntale a Broncano si te van a tratar bien o como a mí'», comentó. «A ti no te voy a tratar así salvo que tú quieras una entrevista dura», respondió el aludido.

Historia de la televisión. El puto Andreu se la ha pasado. Respeto eterno. #LaRevuelta @Buenafuente pic.twitter.com/VkwSElH9ai — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 7, 2025

Buenafuente desembarcará este jueves en RTVE con 'Futuro Imperfecto', un programa producido en colaboración con El Terrat (The Mediapro Studio). Ofrecerá cada semana un monólogo en el que da una visión del mundo de los últimos días con su particular enfoque. Cada episodio tendrá una duración de 60 minutos, se grabará desde un teatro de Terrassa y contará con una audiencia en vivo de 700 personas.

«Hacer algo así en la televisión pública me parece increíble», puntualizó. «Si no lo hiciera yo, lo vería. Igual luego no me gusta». Horas antes del estreno de este espacio humorístico, Buenafuente quiso plantear una de sus preocupaciones. «Mañana el programa es muy largo, así que haced el vuestro más corto, por favor», pidió el catalán y desveló el por qué de esta urgencia. «Es que estoy traumatizado de cuando hacía un programa en La Sexta, que se emitía a la una de la mañana. Ponían tres capítulos de la serie 'El Mentalista' y mi madre viéndolo para esperar a que saliera yo», contó.

Por mucho que admires a alguien, ten claro que hay una probabilidad de que esté haciendo LO MISMO que tú en este momento que estás viendo este vídeo 🚽 #LaRevuelta @Buenafuente pic.twitter.com/eTVAX8I40B — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 7, 2025

Hablando de sus padres, recordó una anécdota. «Mi padre esperaba que fuera deportista, pero no sucedió. Él jugó muchos años al fútbol en el Club de Fútbol Reus Deportiu y tenía puesta la ilusión en mí», señaló, ante la sorpresa de Broncano. «Después me metí en la radio a los 17 años y a él le gustó, así que una cosa sustituyó a la otra». Haciendo un repaso por su trayectoria profesional, el cómico explicó que «he presentado en tantas cadenas que creo que esta es la que me quedaba».

En cuanto a los mejores momentos que le ha regalado la profesión, destacó como «uno muy guapo» cuando dio el salto de la radio a la televisión en 1995. «Yo creía que íbamos a durar dos días», confesó. En 2005 pasó a Antena 3 y al tiempo a La Sexta «Presenté un programa los domingos y me di una hostia como un piano que a día de hoy sigue resonando», apuntó. «Lo hicimos con mucho cariño pero no funcionó».

El humorista supo darle la vuelta a la situación. «Yo creía que era una época chunga pero aprendí el valor del equipo. Conocí a Jorge Ponce, a Bob Pop... y cuando ya creía que sabía un montón de cosas, me doy cuenta de que eran menos de las que pensaba». Después se hicieron un hueco en Movistar+, «donde cambió la historia de la televisión. Ahí apareces tú», le comentó a Broncano. «Les dijimos a los de arriba, ¿no haríais dos 'lates' como los americanos? Nos dijeron que sí y hasta ahora. Versión resumida», añadió el invitado y se despidió con un deseo en cuanto a su nuevo proyecto en televisión: «que fomentemos un poco el espíritu crítico».