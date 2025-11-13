El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Aseguran que Javier Ambrossi tiene nueva pareja

Los Javis llevaban varios meses separados, a pesar de mantener su alianza profesional

S. O.

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:52

Comenta

Aunque la separación se ha hecho pública esta semana, Javier Ambrossi (Madrid, 41 años) y Javier Calvo (Murcia, 34 años), más conocidos como Los Javis, pusieron punto y final a su relación de 13 años hace varios meses. Por eso, durante este tiempo, ambos han mantenido ya alguna relación con otra persona.

Así lo confirma este jueves la revista 'Hola', que descubre en primicia que Ambrossi tiene nueva pareja y que está de nuevo ilusionado. Según fuentes consultadas cercanas a los directores, el hermano de Macarena García lleva varios meses viéndose con un técnico de la industria audiovisual. Asimismo, el conocido semanario del corazón informa que Calvo también ha tenido algún romance con un miembro de reparto de su nueva película 'La bola negra', si bien ya ha finalizado.

Tras más de una década juntos, han roto a nivel sentimental, pero no en lo profesional. La separación de Los Javis fue confirmada este martes por 'El País', una noticia que ha generado una enorme repercusión por tratarse de un exitoso y mediático tándem con varios proyectos en marcha y con una complicidad que parecía inquebrantable. Los guionistas, directores y productores se mantendrán como pareja creativa en los diversos proyectos que tienen en marcha y los que lleguen en un futuro.

La reacción de Calvo

Por su parte, Calvo, que se hizo conocido por su papel de Fer en la popular serie 'Física o Química', reaccionó este miércoles en sus redes tras todo el revuelo. «Ayer en medio de todo el jaleito fui a ver esta belleza que me hizo olvidarme un poco del mundo», ecribe el actor junto a una foto del cartel de la película 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa.

