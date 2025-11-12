Así ha sido la relación de Los Javis: de un mensaje para ligar en Facebook a las fiestas con Rosalía y un espectacular chalé La pareja, que por el momento mantendrá su alianza profesional, ha roto después de 13 años juntos, pero nunca se llegó a casar

La aparición en solitario de Javier Calvo el pasado lunes en la peculiar 'junta vecinal' que 'La Revuelta' montó con motivo de la visita de Rosalía hacía presagiar que algo no iba bien con su pareja Javier Ambrossi. Los rumores de una posible ruptura de la que ha sido, durante más de una década, una de las parejas sentimentales más conocidas del cine español, crecieron como la espuma, pero lo cierto es que ya habían surgido hace ya varios meses, a pesar de aparecer juntos en numerosas ocasiones, por ejemplo, en la grabación de la película que ruedan con Glen Close.

La separación de Los Javis fue confirmada este martes por 'El País', una noticia que ha generado una enorme repercusión por tratarse de un éxitoso y mediático tándem con varios proyectos en marcha y con una complicidad que parecía inquebrantable. Pero el amor, a veces, se apaga. Su alianza empresarial, sin embargo, no se rompe. Los guionistas, directores y productores se mantendrán como pareja creativa en los diversos proyectos que tienen en marcha y los que lleguen en un futuro.

Javier Calvo, de 34 años, y Javier Ambrossi, de 41 llevaban juntos desde 2013. Se conocieron dos años antes de una forma en aquellos tiempos llamativa, pero ya muy común: a través de un mensaje de Facebook. Entonces, ambos eran actores. Calvo había finalizado la emblemática serie de adolescentes de Antena 3, 'Física o Química', de la que salieron actores hoy consagrados como Úrsula Corberó. Y Ambrossi, que es hermano de la actriz Macarena García, ganadora de un Goya, también había hecho sus pinitos en el mundo del Séptimo Arte.

Su primer contacto a través de la citada red social, en aquellos años una de las más utilizadas por los jóvenes, no despertó esa chispa necesaria para el enamoramiento, pero les sirvió para conocerse. «Le mandé un mensaje, ya nos habíamos visto alguna vez porque ambos éramos actores. Él era conocido por Física o Química y yo me metí y le escribí: Me gusta mucho tu trabajo y tal. Bueno, estaba ligando, básicamente», contó en una entrevista Ambrossi. La diferencia de edad fue, entonces, uno de los obstáculos en su relación. «Sentía algo, pero también sentía que él era muy pequeño. Yo decía: ¿Cómo me voy a meter ahí, con un chico tan pequeño que no ha tenido experiencias? Le voy a decepcionar», señaló en 'Movistar +'.

Después, ambos pusieron rumbo a Nueva York para realizar una curso de direccción de cine y afianzaron todavía más su amistad. En Madrid, llegó el primer beso, pero tampoco se formalizaron como pareja. Ambos han contado que fue en un cajero, en plena calle. Pero no fue hasta un viaje a Tarifa cuando cambió su relación. Perdieron un tren y tuvieron que coger un taxi, lo que hizo que la llama del amor se despertara entre ambos.

A partir de ahí, ambos actores comenzaron un noviazgo que les llevó a conocer lo que es el amor y a emprender una trayectoria profesional de éxito. 'Paquita Salas', 'La Mesías' o 'La Llamada' han sido auténticos pelotazos. Ambos han sido también muy conocidos por su participación en 'Operación Triunfo' como profesores -en la edición de Aitana o Amaia, de quien son íntimos-, como jurado en 'Mask Singer' y por haber presentado Los Goya.

Antes, su vida no fue fácil. Ambos han confesado que en el colegio sufrieron bullying. Javier Calvo tuvo muchos problemas por su orientación sexual: «Lo he pasado mal por épocas en mi colegio. Me he sentido rechazado, he querido ser preferido por alguno de mis amigos, he querido… y no lo he tenido. No he sido el más guay del cole. He tenido un chico en clase que cuando pasaba por el pasillo, todos los días religiosamente me decía: ¡Calvo, maricón! Todos los días», explicó en una entrevista con Risto Mejide.

Para el hermano de Macarena García, que estudió en un colegio del Opus dei, la etapa escolar también resultado complicada: «A mí de repente me han tirado un diccionario en mitad de clase, o toda la clase se ha puesto de acuerdo para pegarme cuando salía por una puerta. No tenía ganas de ir al cole porque sabes que te van hacer daño», señaló en una entrevista. «Muchas personas del colectivo arrastramos cosas de nuestra infancia hasta la edad adulta. Yo el primero. A veces me sorprendo, avergonzándome de mí mismo o teniendo miedo. Y tengo casi 40 años», añadió.

Casoplón con discoteca

Los Javis nunca han llegado a casarse. Hubo rumores de boda, pero ambos los desmintieron de forma rotunda: «No nos hemos casado por falta de tiempo y porque, realmente, para hacer una fiesta ya las hago». Conocidas son las fiestas que han celebrado en estos años, como la de la Nochevieja del año pasado, en la que Anne Igartiburu dio las Campanadas y Rosalía fue la estrella invitada.

Lo que sí han hecho juntos es amasar una importante fortuna. El año pasado se mudaron a un espectacular chalé en Pozuelo de Alarcón, una de las zonas más exclusivas de Madrid, después de residir durante varios años en piso de la calle Pez, en Malasaña. Entonces, no dudaron en enseñar su nueva casa en la revista AD, una vivienda diseñada por los arquitectos Benjamin Iborra y Raúl Hinarejos que se plantearon como «una casa de vacaciones, donde siempre fuera verano», contaba entonces Ambrossi.

La casa cuenta con tres plantas, jardín central con piscina y barbacoa, planta baja con habitaciones para invitados y un sótano que alberga discoteca, sala de cine y gimnasio, un espacio pensado tanto para su vida personal como para su creatividad profesional.