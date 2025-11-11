Los Javis se separan tras quince años de relación Los guionistas, directores y productores se mantendrán como pareja creativa en los diversos proyectos que tienen en marcha y los que lleguen en un futuro

I. C. Roncal Madrid Martes, 11 de noviembre 2025, 18:11 | Actualizado 18:57h.

Los Javis, la pareja formada por Javier Ambrossi (Madrid, 41 años) y Javier Calvo (Murcia, 34 años), se separan tras quince años de relación sentimental. Eso sí, los guionistas, directores y productores, que se encuentran trabajando en el rodaje de 'La bola negra', su segunda película después de 'La llamada', rompen su relación sentimental pero seguirán siendo pareja creativa.

Eso es al menos lo que han confirmado fuentes cercanas a ambos al periódico 'El País'. Según explica el diario, aunque no seguirán juntos, mantendrán todos los compromisos profesionales que tienen en común, continuando su colaboración creativa y mateniendo su unión en los futuros proyectos profesionales que tienen en marcha y aquellos que llegarán. Curiosamente, en el sketch con el que arrancó ayer la entrevista a Rosalía en 'La revuelta' y que reunió a actores, artistas y deportistas, además de a la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, solo participó Javier Calvo.

La pareja se conoció a través de Facebook y su singladura comenzó como una amistad que comenzó a coger fuerza hasta que hicieron un viaje a Nueva York juntos que lo cambió todo. Calvo tenía que irse antes y a Ambrossi le inundó la tristeza cuando le vio marcharse en el taxi. «Sentí que era una persona que tenía que estar en mi vida», llegó a comentar en una entrevista.

Pronto, comenzaron a trabajar juntos. Primero en montajes teatrales, como el musical 'La llamada', que finalmente llevarían al cine en 2017. Durante la premiere, Ambrossi pidió a Calvo que se casara con él y Calvo no se lo pensó. La boda tuvo lugar en 2018. Para entonces ya triunfaban con series como 'Paquita Salas'. Luego vendrían títulos como 'Veneno' o 'La mesías', sin olvidar todos los proyectos que han puesto en marcha como productores, con títulos como 'Terror y feria', 'Cardo', 'Vestidas de azul', 'Mariliendre' o la reciente 'Superestar', que ha creado y dirigido Nacho Vigalondo.

En el horizonte más inmediato tienen tres proyectos: por un lado el rodaje de 'La bola negra', centrado en la vida y la obra de Federico García Lorca, que se desarrolla en tres épocas: 1933, 1937 y 2017 y que contará con Guitarricadelafuente como protagonista, además de con Miguel Bernardeau, Carlos González y Lola Dueñas. Precisamente a la ya expareja y a Bernardeau pudimos verles en el concierto del cantautor en Madrid disfrutando a pleno pulmón. También se hicieron públicas las fotos de la pareja junto a Glenn Close que recientemente participó en el rodaje de la cinta. Por el otro, como productores, han impulsado el remake de 'Mi querida señorita', dirigida por Fernando González Molina, o de la argentina 'Las Malas', en la que el director y guionista Armando Bo contará con Karla Sofía Gascón.

Televisivamente, la pareja también se ha hecho muy popular al participar como jurado en programas como 'Mask Singer' y 'Drag Race España' y en 2024 presentaron junto a Ana Belén una de las mejores galas de los Goya que se recuerdan, llena de sensibilidad y de cariño. Precisamente a finales de ese mismo año mostraron la nueva casa que habían adquirido en Madrid, en la 'revista Ad', una vivienda diseñada por los arquitectos Benjamin Iborra y Raúl Hinarejos que se plantearon como «una casa de vacaciones, donde siempre fuera verano», contaba entonces Ambrossi. «Esta casa es muy social -ahondaba por su parte Calvo-. Siempre hay gente, siempre hay fiestas, siempre hay alguna lectura de guion… Queríamos un lugar que no solo fuera para nosotros, sino también para nuestra familia y nuestro trabajo. Es también un espacio creativo». Las fotografías y vídeos de la fiesta de fin de año de 2024, con Anne Igartiburu dando las campanadas, y amigos como Brays Efe, Macarena García (hermana de Ambrossi), Lola Dueñas o Rosalía y Diego Ibáñez, líder de Carolina Durante, interpretando algunas canciones corrieron como la pólvora.