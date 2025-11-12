La reacción de Javier Calvo tras el anuncio de su ruptura con Javier Ambrossi: «En medio de todo el jaleo...» Los Javis se separan después de 13 años de relación

Marina León Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:53

Este martes se hacía pública la noticia de que Los Javis, la pareja formada por Javier Ambrossi (Madrid, 41 años) y Javier Calvo (Murcia, 34 años), rompían su relación después de trece años juntos. Los rumores de que los guionistas, directores y productores ya no mantenían una relación sentimental saltaron hace meses y crecieron todavía más con la aparición en solitario de Javier Calvo el pasado lunes en la peculiar 'junta vecinal' que 'La Revuelta' montó con motivo de la visita de Rosalía.

Ha sido precisamente Calvo, que se hizo conocido por su papel de Fer en la popular serie 'Física o Química', quien ha reaccionado este miércoles en sus redes tras todo el revuelo. «Ayer en medio de todo el jaleito fui a ver esta belleza que me hizo olvidarme un poco del mundo», ecribe el actor junto a una foto del cartel de la película 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa. El intérprete define el proyecto de la directora vizcaína como «una película compleja y certera sobre tomar decisiones difíciles y seguir tu camino».

Aunque Los Javis rompen su noviazgo tras más de una década, seguirán conformando el tándem creativo que ha dado a luz series como 'Paquita Salas' o 'La mesías'. De hecho, en estos momentos se encuentran trabajando en el rodaje de 'La bola negra', su segunda película después de 'La llamada'.

Un mensaje de Facebook

Javier Calvo y Javier Ambrossi llevaban juntos desde 2013. Se conocieron dos años antes de una forma en aquellos tiempos llamativa, pero ya muy común: a través de un mensaje de Facebook. Entonces, ambos eran actores. Calvo había finalizado 'Física o Química' y Ambrossi, que es hermano de la actriz Macarena García, ganadora de un Goya, también había hecho sus pinitos en el mundo del Séptimo Arte.

Pronto, comenzaron a trabajar juntos. Primero en montajes teatrales, como el musical 'La llamada', que finalmente llevarían al cine en 2017. Durante la premiere de la película, Ambrossi pidió a Calvo que se casara con él y este no se lo pensó dos veces. La boda tuvo lugar en 2018. Después llegaron títulos como 'Veneno', 'La mesías' o el documental 'Pedro x Javis', sin olvidar todos los proyectos que han puesto en marcha como productores, con títulos como 'Terror y feria', 'Cardo', 'Vestidas de azul', 'Mariliendre' o la reciente 'Superestar', que ha creado y dirigido Nacho Vigalondo.