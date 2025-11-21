Andreu Buenafuente anuncia un parón temporal: «Tengo que recuperarme» El cómico catalán y su mujer Silvia Abril son los elegidos para presentar las Campanas en TVE

Gabriel Cuesta Viernes, 21 de noviembre 2025, 15:52 | Actualizado 15:59h.

Parón temporal de Andreu Buenafuente. El cómico a través de un comunicado de su productora que necesita descansar y recuperarse por «exceso de carga laboral y preinscripción médica». Por el momento, se frena su programa 'Futuro Imperfecto' en TVE y 'Nadie sabe nada', que comparte con Berto Romero en la Cadena SER. No están en peligro las Campanadas, según ha confirmado el ente público.

Será a partir del sábado 29 de noviembre cuando el espacio radiofónico de humor pase a emitir especiales con los mejores momentos. «Por motivos de exceso de carga laboral y por prescripción médica, Andreu Buenafuente se ve obligado a hacer un parón temporal en su agenda profesional para descansar y recuperarse», señalaba el comunicado difundido por El Terrat.

El texto incluye un mensaje del cómico. «Tengo que parar un poco para recuperarme y volver con la energía que se merece todo lo que hago. Gracias por la comprensión, el apoyo y el cariño», agradecía a sus seguidores.

Este parón afecta también a la obra de teatro El Tenoriu, que interpreta con su mujer Silvia Abril. Las funciones programadas en el el teatro Balaña de Barcelona quedan canceladas.