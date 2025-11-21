Buenafuente se mofa del laberinto de Olárizu: «Lo único que se ha perdido en Vitoria son 400.000 euros»

El público respondió con una contundente carcajada cuando se mostró la fotografía del polémico laberinto de Olárizu, en Vitoria, en el teatro donde Andreu Buenafuente ... graba el programa 'Futuro Imperfecto'. Y más aún cuando previamente se había mostrado la recreación que se manejaba antes de ejecutar el proyecto sin sus frondosos setos, que no crecerán -según el Ayuntamiento- hasta primavera por ser un árbol «autóctono y caduco».

«Tú ves la recreación digital, y dices 'Pam-pam, lo quiero, esto es Vitoria y hay pasta. Este laberinto es para mí'. Pero la decepción ha cundido al comprobar que los caminos son completamente visibles», explicó en el programa que este jueves emitió Televisión Española. «Porque cuando te hablan de un laberinto vasco, tu piensas en vegetación a saco, gente perdida 44 años, un minotauro bailando… Pero te ponen esto y…», ironizó.

El humorista catalán hizo mofa en que hubiese una puerta de entrada y una señalización de salida. «Pasas la puerta y '¿dónde está el laberinto?'. Y te responde el otro: 'pues yo cierro los ojos y tú tiras para adelante'», continuó en un monólogo en que ha catalogado la instalación de Olárizu como «laberinto en que no te puedes perder» o «laberinto de temporada» por su hoja caduca. «Lo que está claro que lo único que se ha perdido en Vitoria son 400.000 euros», lanzó.

«Al Ayuntamiento le ha costado 400.000 euros, más o menos como el metro cuadrado en Barcelona. Encontrar un piso en Barcelona también es un laberinto», remató Buenafuente, que también se mostró sarcástico con los mensajes publicados por la alcaldesa Maider Etxebarria en redes sociales. «Publicó 'perderse es encontrarse'. Le tuvieron que decir: 'o dices eso o que laberinto en chino significa oportunidad'», remató.