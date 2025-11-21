El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Buenafuente con la imagen del laberinto de Olárizu de fondo. E. C.

Buenafuente se mofa del laberinto de Olárizu: «Lo único que se ha perdido en Vitoria son 400.000 euros»

El humorista dedica parte de su monólogo en TVE a la polémica instalación que no muestra los frondosos setos que se plantearon en el proyecto inicial

N. Salazar

Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:16

Comenta

El público respondió con una contundente carcajada cuando se mostró la fotografía del polémico laberinto de Olárizu, en Vitoria, en el teatro donde Andreu Buenafuente ... graba el programa 'Futuro Imperfecto'. Y más aún cuando previamente se había mostrado la recreación que se manejaba antes de ejecutar el proyecto sin sus frondosos setos, que no crecerán -según el Ayuntamiento- hasta primavera por ser un árbol «autóctono y caduco».

