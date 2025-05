TVE aparta a María Patiño del segundo bloque de 'La Familia de la Tele'

Leire Moro Jueves, 15 de mayo 2025, 16:16 | Actualizado 16:34h. Comenta Compartir

María Patiño se ha convertido en la primera damnificada de la crisis que afecta a 'La familia de la Tele'. Tal y como ella ha anunciado, dejará de presentar desde hoy la segunda parte del programa, labor que recaerá en explusiva en Inés Hernanz y Aitor Albizua. «Tras la catarsis de ayer, este será uno de los cambios, por lo menos hoy, mañana ya veremos», adelantaba María Patiño. «De escuchar a la audiencia y a los compañeros, también adaptemos los contenidos, vamos a hacer un bloque un poco distinto», arrancaba Inés presentando uno de los temas que van a tratar, alejado de la prensa rosa.

La 'Familia de la Tele' inaugura hoy un nuevo horario. Tras la revoltosa tarde de ayer miércoles en la que algunos de los colaboradores y presentadores mostraron sus inquietudes sobre el formato y bajo las críticas de público y profesionales de la cadena, hoy han vuelto a la carga.

Belén Esteban ayer estaba dispuesta a abandonar el nuevo programa vespertino y aseguraba que ella no pensaba que iba a volver a hacer prensa del corazón y que se sentía «amargada». Una opinión que compartía su compañero Aitor Albizua: «Esta situación de malestar ha ido a más debido a un linchamiento que hemos sufrido desde el primer momento y que nunca había vivido durante mi carrera en televisión». Esteban hoy no ha estado en el programa, pero no porque ya haya abandonado, sino porque hoy le tocaba librar.

Hoy no han dudado en comenzar recapitulado las confesiones de Belén Esteban de la tarde de ayer. «Soy partidaria de la televisión honesta y lo de ayer fue un ejercicio de honestidad y es un ejercicio maravilloso», justificaba Patiño a su amiga del alma.