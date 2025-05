Reunión de urgencia en RTVE para decidir el futuro de 'La familia de la tele'

Marina León Miércoles, 14 de mayo 2025, 20:57 | Actualizado 21:08h. Comenta Compartir

'La familia de la tele' ha vivido este miércoles un momento de crisis. Nada más comenzar la entrega, Belén Esteban ha anunciado en directo su intención de abandonar el programa. «Estoy amargada aquí, quiero ser la que era, la Belén divertida. Me mataba con Patiño, con Matamoros... pero teníamos un tema y se nos iba la vida, ahora no», ha explicado. «Yo a lo mejor tengo otros proyectos, no televisivos, pero quiero vivir un poco… quiero disfrutar», comenta.

Al sentir de Belén se ha sumado el de Aitor Albizua. El presentador también ha dado su opinión. «Esta situación de malestar ha ido a más debido a un linchamiento que hemos sufrido desde el primer momento y que nunca había vivido durante mi carrera en televisión», cuenta el vizcaíno. Y es que el nuevo 'Sálvame' no ha arrancado con buen pie. Se ha colocado en el centro de la polémica tras el durísimo comunicado del Consejo General de Informativos de La 1. En el escrito, al que se han sumado un total de 132 exprofesionales de RTVE, piden a la actual presidencia actuar en el magazín para que este «no merme la credibilidad de nuestros servicios informativos ni perjudique nuestra imagen de marca».

El último movimiento de la cadena se ha producido esta misma tarde. Según ha anunciado María Patiño, «se ha convocado una reunión de urgencia de los directivos de RTVE, que está teniendo lugar ahora mismo, para acordar distintas medidas que afectarán drásticamente al programa. Serán comunicadas a la productora mañana por la mañana», explica.

Minutos antes de que el equipo del programa tuviera conocimiento de esta reunión interna, Belén Esteban ha hablado con los suyos y ha cambiado de idea. «Me he emocionado con el mensaje de mi madre. Me ha dicho que no me marche, que ella está muy bien en Benidorm y que vaya de visita», dice. También ha mantenido una conversación acerca de lo ocurrido con los directores del espacio, Adrián Madrid, Óscar Cornejo y David Valldeperas, «me he sentido egoísta porque he mirado solo por mí», añade Belén.