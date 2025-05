Belén Esteban quiere abandonar 'La familia de la tele': «Estoy amargada»

Marina León Miércoles, 14 de mayo 2025, 16:54 | Actualizado 18:05h. Comenta Compartir

La salida a escena del tan esperado 'La familia de la tele' está dando mucho que hablar. En su segunda semana de emisión, el nuevo programa de La 1 ha acumulado una avalancha de críticas. Los telespectadores no han recibido precisamente al nuevo 'Sálvame' con los brazo abiertos, como tampoco lo han hecho los trabajadores de RTVE.

Belén: "yo me quiero ir del programa" 💔#LaFamilia14M pic.twitter.com/rWb8HTEDje — La Familia de la Tele (@familiadelatele) May 14, 2025

Un total de 132 exprofesionales de la cadena pública han firmado una carta para sumarse al durísimo comunicado del Consejo General de Informativos de La 1 del pasado viernes que acusa al programa de «mermar la credibilidad de los servicios informativos».

Por si fuera poco, parece que la polémica y las duras críticas empiezan a hacer mella entre los colaboradores. Belén Esteban ha sido la primera en desvelar su descontento. «Cuando hablo se me corta, no puedo acabar una frase... voy a decir una cosa, y a lo mejor meto la pata: yo me quiero ir del programa», le ha confesado a María Patiño. «Estoy amargada aquí, quiero ser la que era, la Belén divertida, me mataba con Patiño, con Matamoros, pero teníamos un tema y se nos iba la vida, ahora no», lamenta.

David Valldeperas, director del programa, ha intentado hablar con ella para que meditara la decisión que parecía estar a punto de tomar, pero no ha habido manera. «Yo no quiero ser la Belén de esos años de 'Sálvame'. Que me vaya al baño y vengan las cámaras. En 'Sálvame' me daba la vuelta y contestaba. Aquí no quiero», añade.

«No quiero que me vean llorando, hecha polvo por una mayonesa. Nadie es imprescindible en ningún sitio y menos yo. Yo creo que aquí hay un gran equipo, desde arriba hasta los que están aquí. Yo a lo mejor tengo otros proyectos, no televisivos, pero quiero vivir un poco… quiero disfrutar», ha concluido la de Paracuellos.

Más tarde, Belén Esteban ha confesado que ha recibido un mensaje de su madre, «que le ha abierto los ojos». «Me he sentido una tía muy egoísta», ha reconocido entre lágrimas. Ha dicho que continuará.

Belén: "Me ha abierto los ojos y me he sentido una tía muy egoísta" 🩹#LaFamilia14M pic.twitter.com/ri4ni57U53 — La Familia de la Tele (@familiadelatele) May 14, 2025

La reacción de Kiko Matamoros

Ante la confesión de Esteban, Kiko Matamoros no ha tardado en intervenir asegurando que él no piensa para nada en irse. «Me siento obligado a estar aquí y dar lo mejor, pero no se me ocurriría irme. Podría apetecerme, porque me divertía mucho en el pisito (en el programa 'Ni que fuéramos' de Ten)», ha explicado.

Sobre las numerosas críticas y comunicados que están sucediéndose desde el día del estreno, Matamoros dice que a él no le afectan. «A mí no me van a arrugar los comunicados ni de unos, ni de otros», apuntaba y añadía que él considera que tiene un «compromiso personal y profesional» y que va a aprovechar la «oportunidad de volver a estar en la cadena generalista». «Me parece una cobardía salir corriendo ahora», sentenciaba.