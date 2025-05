Aumenta la tensión en RTVE: más de 130 profesionales históricos firman un manifiesto conjunto contra 'La familia de la tele'

Silvia Osorio Lunes, 12 de mayo 2025, 10:57 | Actualizado 11:06h. Comenta Compartir

'La familia de la tele' afronta su segunda semana de emisión, pero las críticas no cesan. El nuevo programa de La 1, que ha ... resucitado al universo 'Sálvame', no ha cuajado entre los espectadores -la audiencia no ha sido la esperada- y tampoco dentro de la propia cadena pública. Existe un malestar generalizado y una enorme preocupación entre los trabajadores de TVE por el rumbo que ha tomado la actual dirección, con José Pablo López a la cabeza.

