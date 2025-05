Inés Hernand pide «paciencia» ante los bajos datos de audiencia de 'La familia de la tele'

E. C.

Silvia Osorio Lunes, 12 de mayo 2025, 12:10 | Actualizado 12:16h. Comenta Compartir

La polémica que envuelve a 'La familia de la tele' ha abierto un gran cisma dentro de RTVE. Los contenidos o la retransmisión de la fumata blanca no han resultado del agrado de los trabajadores de la corporación pública que han mostrado su malestar en varios comunicados, el último un manifiesto firmado por 132 profesionales retirados de la cadena.

Al nuevo 'Sálvame', además, no le acompañan las audiencias. El equipo formado por Belén Estaban, María Patiño, Kiko Matamoros y compañía, no dispone de demasiadas 'armas' para hacer frente a las críticas, ya que el apoyo de los espectadores no ha sido el esperado. Por el momento, solo Inés Hernand se ha pronunciado sobre los datos registrados en su primera semana de emisión y la fría acogida por parte del público.

La primera entrega reunió 807.000 espectadores de media y un 10,1% de cuota de pantalla, según datos de Barlovento Comunicación sobre cifras de Kantar Media. Conforme han ido pasando los días, su alcance entre el público de las tardes ha ido decreciendo. En el podcast 'Saldremos mejores' de Instagram publicado este fin de semana, la que es una de las presentadoras junto a Aitor Albizua, Belén Esteban y María Patiño, ha hablado sin tapujos sobre la audiencia.

«Habrá buen contenido»

«Es mejor trabajar sin expectativas, ha afirmado Hernand al tiempo que ha pedido «paciencia». «Lo que está pasando es que nos estamos adecuando. Las cosas se tienen que ajustar. Hay que olerse los culillos en el pipican y en esas estamos», ha lanzado.

Inés reconoce que el dato de audiencia «es objetivo», pero confían en mejorarlo: «Lo que pasa Estamos muy poco acostumbrados a los medios plazos y en esas andamos. Tengo que cotizar los próximos 30 años, así que me seguiréis viendo», ha asegurado en tono jocoso.

Sobre la controversia y la preocupación que se ha extendido entre los profesionales del ente público no ha ahondado, pero ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y ha asegurado que «habrá buen contenido».