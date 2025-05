María Patiño estalla contra Terelu Campos: «Tú no eres actriz, yo tampoco lo soy, soy periodista»

Leire Moro Jueves, 15 de mayo 2025, 17:27 | Actualizado 17:38h. Comenta Compartir

La relación profesional que hay entre María Patiño y Terelu Campos, desde hace tiempo, ha estado presidida por su rivalidad. Ocurre desde que colaboraran en el antiguo 'Sálvame'. En declaraciones recientes, Patiño ha reconocido que «no la ve ni sabe nada de ella». Desde que la actual trabajadora de TVE empezó en 'Ni que fuéramos', no tienen relación y aseguraba que «a Terelu la ha apreciado y querido». Pero la amistad se rompió porque, según apunta la periodista, la hija de María Teresa Campos no estuvo a la altura cuando empezó el nuevo programa. «No recibí ni apoyo, ni una felicitación. No hubo pelea, simplemente se acabó», explicaba Patiño. Este jueves en 'La familia de la tele' se ha confirmado que la relación entre ellas es nula.

«Tú no eres actriz, yo tampoco lo soy, soy periodista. Trabajaría exactamente igual en Televisión Española que en la cadena en la que tú has estado, como lo has hecho tú. Con la misma libertad», se ha dirigido María Patiño directamente a Terelu. «Cuando yo estudié periodismo, jamás me dieron indicaciones de que tenía que ser diferente a la hora de trabajar con independencia del medio que me contratase y lo voy a seguir haciendo como lo hizo tu madre. Desde la libertad y respetando la línea editorial del medio, como has hecho tú», zanjaba la presentadora.

María respondía así de contundentemente a las declaraciones de Terelu Campos relacionadas con la cancelación de la obra de teatro que ha organizado la hija de María Teresa Campos. Ante las preguntas de los periodistas, Terelu acusaba a sus excompañeros de cargar contra ella porque ahora trabajan para la competencia. Una acusación que no ha sentado nada bien a nadie en el estudio de TVE. Pero especialmente a Patiño.