«En EE UU hay tanta distopía que estamos fatigados y abrumados»

Jessica Pratt (California, 1987) forma parte de la actual hornada de cantautores de la larga tradición norteamericana del indie y el folk alternativo. Artistas que ... publican en sellos minúsculos y fuera del radar, y que tienen una manera de hacer y trabajar que bebe del 'hazlo tú mismo' y de la libertad artística plena. Viene al Bilbao BBK Live para presentar 'Here in the Pitch', su elaborado y preciosista cuarto disco, que funciona como un trabajo de madurez y le ha abierto nuevos caminos que ahora le traen a Europa.

- Su último disco, 'Here in the Pitch', ha recibido críticas positivas de forma unánime. ¿Cómo está viviendo este momento de su carrera?

- Todavía lo estoy procesando, creo. Ha sido realmente surrealista el buen recibimiento y creo que todavía no lo he podido apreciar bien porque estoy demasiado inmersa en la gira.

- El sonido ha cambiado con respecto a sus primeros trabajos.

- La verdad es que yo intento no encasillar ni etiquetar demasiado las cosas, pero sí diría que considero 'Here in the Pitch' como un disco oscuro.

- ¿Cómo fue la producción? ¿Trabaja sola o con banda?

- Tradicionalmente he trabajado yo sola, pero para este disco he contado con Al Carlson como ingeniero y coproductor, y también he trabajado junto a mi marido, Matt McDermott. La colaboración de ambos se hace muy evidente, ya que también han tocado en el disco, al igual que otros músicos. Un trabajado tan colaborativo ha sido una experiencia nueva para mí.

- Respecto a las letras, ¿sabía de antemano lo que quería contar?

- Nunca pienso de antemano sobre qué quiero escribir. Siento que las propias canciones me lo dictan un poco. Así que empiezo a escribir una canción y el significado o sentimiento de la canción es bastante intuitivo. Nunca he querido escribir una canción sobre algo y me he puesto a ello.

- Va a compartir festival con otros cantautores como Alice Phoebe Lou o Michael Kiwanuka.

- La verdad es que no los he seguido, no escucho mucha música de hoy en día, soy un poco rara. Y lo que escucho son sobre todo artistas de sellos muy pequeños y que no tienen ninguna repercusión global ni nada parecido. En general, apenas escucho música de los últimos 30 años.

- Usted forma parte de la tradición indie estadounidense y de los sellos alternativos. ¿Cómo ha afectado el auge de las plataformas de 'streaming' a esta escena?

- Han generado muchas cosas, buenas y malas. Algunos artistas han logrado forjarse una carrera, ganando algo de dinero donde antes no hubieran podido, o al menos ganando algo de popularidad. Pero la realidad es que para la gente que no es muy popular es todo muy complicado. Y creo que las plataformas devalúan la música en general, la presentan como un entretenimiento gratuito.

- ¿Siente más libertad creativa en los sellos indie como Mexican Summer o City Slang con los que usted publica?

- Sí, claro. Nunca he trabajado con un mainstream ni nada parecido. Pero he escuchado muchas historias complicadas, así que estoy encantada de trabajar con sellos que realmente valoran a los artistas y su trabajo, y que están dispuestos a ser un poco peculiares, explorar ideas y ser muy receptivos. Así que, sí, me siento muy afortunada.

- Usted es de California, donde se están viviendo tiempos convulsos por las políticas de Trump.

- Totalmente. Están siendo tiempos muy difíciles en Estados Unidos y, en concreto, en Los Ángeles, donde vivo. Me siento abrumada por todo lo que está pasando y lo mismo la mayoría de gente que conozco. Estamos en un punto en el que suceden tantas cosas distópicas desde tantas direcciones diferentes que el resultado es que uno se siente realmente fatigado y abrumado. Y es difícil concentrarse de la manera necesaria para intentar generar algún cambio. Pero, bueno, hay algunos destellos de esperanza, como que Zohran Mamdani (del ala izquierda del Partido Demócrata) vaya a ser el candidato a la Alcaldía de Nueva York. Estos pequeños destellos son importantes.

- ¿Los artistas tienen algo que decir o la responsabilidad de reflejar esas realidades en su trabajo?

- No, los artistas no tenemos responsabilidad en esto, de la misma manera que no creo que ningún individuo sea responsable del cambio social. Pero sí, si tienes público y sientes que tienes el don de llegar a la gente de tu entorno, de comunicar y de generar entusiasmo intentando ayudar, me parece genial que lo hagas. Tengo muchos amigos que sí lo hacen, e incluso gente que no es artista. Mucha gente hace todo lo que está en sus manos, aunque sea poco. De todas formas, parte de coyuntura actual es que algunos de estos problemas parecen inmensos y provienen de instituciones donde no se percibe una preocupación por la opinión pública. Así que la influencia de la persona promedio es un poco limitada ahora mismo…

- Volviendo a la música, hace poco dijimos adiós a Brian Wilson, una de sus grandes influencias.

- Brian no tuvo la mejor calidad de vida en la última parte de su existencia en este planeta, así que espero que ahora esté en paz. Me pasé varios días pensando en su vida y en la hermosa música que compuso. Tengo todas esas canciones grabadas en mi cabeza y me sigue maravillando pensar cómo pudo llegar a existir una música tan buena.