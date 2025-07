Sr. Chinarro, Grande Amore, Raya Diplomática y la Plata, entre la oferta gratis del BBK Live en Bilbao

Se llama Bereziak (especiales) la programación que el Bilbao BBK Live ofrece gratis durante los días de festival fuera del recinto de Kobetas, en escenarios ... que se montarán en el Arenal, los Jardines de Albia, entre las Torres Isozaki y la Gran Vía junto a la sala BBK. En este último lugar tocará este jueves a las 13.00 horas Raya Diplomática, grupo al que pone voz y teatralidad Javi Calvo, actor, guionista y director, el 50% de Los Javis, dúo profesional y amoroso responsables de éxitos audiovisuales como 'Paquita Salas', 'La Mesías' o 'La Llamada'.

«Somos cuatro amigas que queremos estar juntas y pasárnoslo bien, el grupo nace como un desahogo, un disfrute y una excusa para tenernos más cerca», explica la banda formada por Álex de Lucas, Elena Rodríguez, Marco Frías y el Javi. Promocionan su EP de debut, que lleva por título '¡¿Qué pasa?! ¡¿Ya nadie quiere ser un hombre?!', del que presentan el primer single, 'Todo Rosa', cuyo inicio dice: «Todo rosa / Las paredes rosas / La ropa rosa / El tusi rosa / Y las agujetas También / La enfermedad mental / Es rosa / Y Ana Rosa / Es Rosa Quintana...». Una cita para bailar y divertirse con las letras y la actitud de esta banda de punk pop queer.

El viernes a las 12.30 en el escenario del Arenal actuará el grupo asturiano de rock alternativo con humor Puño Dragón. «Letras que duelen. Hacemos canciones tristes para cantarlas contentos», dicen ellos mismos de sus composiciones, con títulos como 'Necesito una pala', 'Échame a mí la culpa' o ' Mierda, creo que te quiero'. Ellos son los cantantes y guitarristas Rafa Tarsicio y Germán Mingote, Manu Huertas (batería) y Erik Iglesias (bajo). Darán paso al veterano grupo sevillano Sr. Chinarro (Antonio Luque), toda una leyenda del pop independiente que repasará a partir de las 14 horas su cancionero y presentará los temas del disco que sacó el año pasado, 'Cal viva'.

Antonio Luque, de Sr. Chinarro. Juande Jiménez

No muy lejos de allí, en los Jardines de Albia, Grande Amore ofrecerá a las 13.15 horas su mix de garage, electrónica y costumbrismo gallego. Se promocionan así: «Por si a alguien le interesa saberlo, Grande Amore es el grupo más ruidoso de su generación. No el que mejor canta, no el que mejor toca, no el que mejor baila… pero sí el más ruidoso. Guitarra, ritmo y voz. Todo tan roto como sea posible. Antes de subirse al escenario, parecen los Looney Tunes. Una vez que suben, también, pero con mucha distorsión arropándolos. Los más rockeros y los menos rockeros al mismo tiempo. Como dice Clara: 'Nuestro instrumento es la actitud'».

Después que ellos, a las 14.45, los valencianos de La Plata cambiarán de tercio con su synth-pop oscuro: «La Plata es un grupo que parece llegado desde otro tiempo, con ese halo de formación clásica envuelta de romanticismo que resulta casi imposible encontrar en estos tiempos de exhibicionismo en RRSS y cultura del consumo rápido», dice su promotora. Cerrará la jornada Azuleja a las 14.00 entre las Torres Isozaki, que presentará su visión de la música de raíz con mirada futurista, y Dano, con su rap en español (15.30).

Sanguijuelas del Guadiana

El sábado en el Arenal a las 12.30 estarán los extremeños Sanguijuelas del Guadiana presentando su primer disco, 'Revolá', lleno de punk, rumba y electrónica, y a las 14, llegará el pop de guitarras de Ultraligera. En Jardines de Albia habrá otra cita queer con el pop electrónico de La Prohibida (13.15) y Putochinomaricón (14.45), «con su manifiesto glitch-pop cargado de disidencia y humor ácido». Cerarrán en las Torres Isozaki Lua de Santana, fusión de soul, funk carioca, electrónica y pop (14.00) y Girl Ultra y su elegante R&B latino (15.30).