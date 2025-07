«La propuesta de Amaia es increible»

La escena vasca viene cargada de talento en esta edición del Bilbao BBK Live. Hofe repite, pero esta vez de noche y con nueva formación. ... Los bilbaínos Sal del Coche se estrenan con su fusión de post-punk, electrónica de baile y hip hop, mientras que Janus Lester aterriza en el Nagusia tras más de cien conciertos en año y medio y una colaboración con la Orquesta Sinfónica de Euskadi. ¿A quién no perderse en esta edición del festival? Ellos lo tienen claro: Amaia, Rusowsky, Bad Gyal, Obongjayar, Baiuca y Nathy Peluso, entre otros.

Hofe, nombre artístico bajo el que se esconde el navarro Igotz Méndez, debutó en el Bilbao BBK Live en 2023 a primerísima hora de la tarde, y en esta edición actúa ya de noche, a las 00.45h del jueves en el escenario Johnnie Walker. «Lo malo es que coincide con Ca7riel & Paco Amoroso, pero bueno, seguro que alguien viene a verme», bromea Hofe, que se decanta por recomendar a Rusowski (viernes, 23.30 h), una de las voces más destacadas del pop alternativo en español. «Me encanta, el disco que acaba de sacar ('Daisy') me parece increíble, uno de mis tops». Amaia, cuyo eco en la villa aún resuena tras su memorable paso por los conciertos sobre la ría, es otra de sus imprescindibles (viernes, 22.00 h). «La vi en el Primavera Sound y fue espectacular, de los mejores bolos que he visto en mucho tiempo. Su propuesta es increíble y también su conexión con el público. Lleva una banda de mucho nivel y hasta saca un arpa», destaca.

Ampliar Janus Lester y Hofe E. C.

Por último, recomienda a Sal del Coche (viernes, 18.20 h), aunque reconoce que «barro para casa. Son mis amigos, un proyecto muy interesante, muy artie, y con elementos electrónicos como saxofón o melódica. Si hay gente que quiere descubrir nuevos sonidos, tiene que subir a verles, aunque toquen pronto», advierte.

Por su parte, los aludidos Sal del Coche, que debutan en el escenario Johnnie Walker, devuelven la recomendación a su amigo Hofe, que «promete mucho con la nueva formación», ¡y se recomiendan a sí mismos!. «Siempre tenemos ganas de vernos en vivo», bromean.

«Sin duda lo que más nos llama del cartel es Bad Gyal (viernes 01.40 h), tiene temazos y nunca la hemos visto en directo», confiesan sobre la artista catalana. También aseguran tener «bastantes ganas de ver a Obongjayar (viernes 22.15h), que además toca en el mismo escenario que nosotros», precisan. «El tío nos cae bien y tiene pinta de que se bate muy bien en directo», auguran sobre el cantante nigeriano radicado en Londres.

También coinciden con Hofe en destacar a Amaia. «Jangitz (batería de la banda) fue al Primavera Sound -no sabemos si coincidió con el grupo liderado por Igotz Méndez- y dice que el mejor bolo fue el de Amaia, que encima es de Pamplona y saca un arpa. Y mola muchísimo su camión».

Janus Lester, nombre artístico de Jokin Pinatxo, llega al escenario Nagusia el sábado a las 18.25 h. tras más de 100 conciertos en Euskal Herria y una colaboración con la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Spóiler: no recomienda a Amaia. «Damiano David (sábado 01.40 h) es uno de los artistas que más curiosidad me da a la hora de verlo en directo. Me ha encantado la nueva propuesta tras Måneskin y quiero ver cómo se transmite esa electricidad sobre el escenario», confiesa . También tiene «infinitas ganas de ver como se come el escenario y hace temblar» al público Nathy Peluso (sábado 00.15 h). «Hace todo aquello que parece imposible para el ser humano. 'Calambre' me explotó la cabeza y 'Grasa' no se ha quedado atrás».

Y de Argentina a Pontevedra. «Baiuca (viernes 01.45h) te mezcla muñeiras y alalás con bases electrónicas hipnóticas; es como si la tradición se enchufara a tu cuerpo. Perfecto para dejarse llevar y para que el pulso del bombo se sincronice con tu corazón», asegura Janus Lester, que aporta otras dos recomendaciones de propina: Carlos Ares (viernes 19.00h) - «sus letras te atraviesan y tiene un directo cada vez más potente» y Michael Kiwanuka (jueves, 21.30 h), «un bálsamo para el alma y recordatorio de por qué amamos la música en vivo».