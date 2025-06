Programación del BBK Live 2025: consulta los horarios de todos los conciertos del festival de música que se celebra en Bilbao

E.C. Miércoles, 18 de junio 2025, 11:48 | Actualizado 12:06h. Comenta Compartir

La decimonovena edición de Bilbao BBK Live ha dado a conocer la programación completa del festival y sus horarios detallados por escenarios. Las campas de Kobetamendi volverán a ser una gran fiesta los días 10, 11 y 12 julio. Este es el cartel completo del BBK Live:

Programación y horarios del BBK Live 2025

JUEVES 10

Ampliar

Escenario Nagusia

18:25 PABLOPABLO

20:25 JAPANESE BREAKFAST

22:50 PULP

01:45 KAYTRANADA

Escenario San Miguel

17:45 MIRUA

19:15 WUNDERHORSE

21:30 MICHAEL KIWANUKA

00:40 CA7RIEL & PACO AMOROSO

03:00 BICEP present CHROMA (AV DJ set)

Escenario Johnnie Walker

17:30 EIDER SAEZ

19:20 TATTA & DENSO

21:45 ENGLISH TEACHER

00:45 HOFE

03:30 NÍTIDO CLUB: MANUKA HONEY + MERCA BAE

Escenario Repsol

18:25 HINDS

20:30 MARIA ARNAL

23:15 JUDELINE

02:00 CALA VENTO

Basoa

17:00 PÉPE

19:30 FAFI ABDEL NOUR

22:00 CC:DISCO!

00:30 CARISTA

03:00 TIGA b2b CORA NOVOA

Lasai

OLIVIA PRESENTA 'TEXTAPES'

19:00 LAMIA MARI

21:00 CHICA ACOSTA

23:00 OLIVIA

01:00 ÁNGEL MOLINA

03:00 VERUSHKA

Además en el centro de Bilbao, como Bereziak (conciertos especiales), estará RAYA DIPLOMÁTICA a partir de las 13 horas en la sala BBK.

VIERNES 11

Ampliar

Escenario Nagusia

17:30 XSAKARA

19:05 JESSICA PRATT

20:55 AMYL AND THE SNIFFERS

23:20 RAYE

01:40 BAD GYAL

Escenario San Miguel

18:15 JULIETA

20:00 KNEECAP

22:00 AMAIA

00:35 POLO & PAN

03:00 ORBITAL

Escenario Johnnie Walker

18:20 SAL DEL COCHE

20:00 SOFIE ROYER

22:15 OBONGJAYAR

00:35 ABHIR

03:00 JUGO3000: DRUMMIE + KINARA + NUSAR3000

Escenario Repsol

19:00 CARLOS ARES

21:00 JALEN GNONDA

23:30 RUSOWSKY

01:45 BAIUCA

Basoa

17:00 XAMANA JONES

19:30 S-CANDALO

22:00 VERRACO

01:00 OCTO OCTA

04:00 SPECIAL SECRET GUEST

Lasai

19:00 DANIEL KELSAN

21:00 MOOPIE

23:00 TONI BASS

01:00 POPULOUS

03:00 MATTIAS EL MANSOURI

En El Arenal actuarán a las 12.30 horas PUÑO DRAGÓN y a partir de las 14:00, SR. CHINARRO. En Jardines de Albia habrá otros dos conciertos: desde las 13:15 GRANDE AMORE y después LA PLATA. En otro punto como las Torres Isozaki actuarán desde las 14:00 AZULEJA y a partir de las 15:30 DANO.

SÁBADO 12

Ampliar

Escenario Nagusia

18:25 JANUS LESTER

20:15 CAROLINA DURANTE

22:35 KYLIE MINOGUE

01:40 DAMIANO DAVID

Escenario San Miguel

17:40 AMATEUR

19:20 ALICE PHOEBE LOU

21:20 L'IMPÉRATRICE

00:15 NATHY PELUSO

02:30 THE BLESSED MADONNA presents WE STILL BELIEVE

Escenario Johnnie Walker

17:30 MALKO

19:20 VIVA BELGRADO

21:30 HEARTWORMS

00:30 FAT DOG

03:00 EN1GMA: FUKCNORMAL + MINA GALÁN + OLVIDO

Escenario Repsol

18:30 HIDROGENESSE «ASÍ SE BAILA EL SIGLO XX»

20:30 SPARKS

23:20 MAKAYA McCRAVEN

01:45 SIDONIE

Basoa

17:00 OMA TOTEM

19:30 JENNIFER LOVELESS

22:00 PEARSON SOUND

01:00 ROMAN FLÜGEL

04:00 AVALON EMERSON

Lasai

Curated by Vladimir Ivkovic

19:00 VLADIMIR IVKOVIC

22:00 HUGO SANCHEZ

00:00 PROMISING / YOUNGSTER (LIVE)

01:00 MELINA SERSER

03:00 AZU TIWALINE

En El Arenal los bilbaínos disfrutarán de las actuaciones de SANGUIJUELAS DEL GUADIANA (12:30) y ULTRALIGERA (14:00). En Jardines de Albia actuarán desde las 13:15 LA PROHIBIDA y PUTOCHINOMARICÓN. Por último, en Torres Isozaki estarán LUA DE SANTANA (14:00) y GIRL ULTRA (15:30).

AKELARRE: EL RITUAL SONORO DEL CAMPING

Miércoles 9: Ongi etorri party

GAZZI

PIOLINDA MARCELA

CLOCK POETS

Jueves 10:

BIBI

BUGANVILIA

GAZZI

NINA EMOCIONAL

Viernes 11:

DULCE

GAZZI

KARNE KULTURE

Sábado 12:

GAZZI

MANUEL B2B UVE

NIKI LAUDA