Ares y el espíritu comunitario

En los últimos quince meses el gallego Carlos Ares (La Coruña, 1997), multiinstrumentista y cantautor folk, ha actuado tres veces en Bilbao: Bilborock, Guggenheim y ... ayer en el BBK Live, alfombrado con hierba artificial y poblado por una juventud mixta y contenta que se sabía todas sus canciones y las coreó de principio a fin de su concierto de 10 canciones en 42 minutos sin relleno ni desperdicio.

Se respiró un gran ambiente de comunidad, cuasi hippie, ante el septeto galaico de alineación bien distribuida, con tres guitarras, tres chicas y un negro en sus filas, pero sin que diera la sensación de que hubiera nadie puesto por cuotas. Ares regresaba a Bizkaia con su único álbum, 'Peregrino', etiquetable como neo folk vertiente indie, y etiquetado por la promoción como «orgánico, rural y vanguardista», aunque más que vanguardista sería actual, en la onda del folk pop impuesto mundialmente por Mumford & Sons.

Hubo una constante buena onda, y la banda cumplió de sobra instrumental, estética y dinámicamente: los actuantes no pararon tampoco de dar saltitos y de bailar desmadejados con caras de pasarlo bien de verdad. De hecho, el más serio fue el líder Ares, que tiene cara de lobo y que era el más responsabilizado ante la situación, pero cantó bien, tocó una de las tres guitarras y siempre fue al grano, sin interrupciones ni adulaciones.

Fue una cita feliz y, aunque cayeron algunas gotas, no rompió a llover ese amenazador cielo gris plomo al que no quitaba ojo Ares. Un cita montada para cantar a pleno pulmón y de modo comunitario, con ganas de exprimir la vida ('Aquí todavía'), que se vinculó al folk moderno y actual entre Hola A Todo El Mundo y The Lumineers ('Días de perros') o al de los citados Mumford & Sons ('Velocidad'), y osando a usar el trémolo de La MODA y los facilones coros lololó ('La boca del lobo'; era la tercera y ya había conexión total con el caralobo y comentó una chica de delante: «cómo ha mejorado en el último año»).

Expansivo y eufórico

El gallego demostró ser muy de su tierra ('Autóctono'; «eh, temazo», avisó otra chica al reconocer los primeros arreglos de esta pieza con segmento muy manonegrista que serviría para publicidad institucional), la corista hizo el papel importante de la corista de Michael Kiwanuka la víspera en el BBK Live ('Un beso del sol'), Ares se reveló herido por el desamor ('Rocíos' y el corazón baldío), echó mano del rock en plan Springsteen o Meat Loaf ('Con un solo dedo', el mejor tema, el más expansivo y eufórico) y del blues ('Páramo' para acabar), y como penúltima bala de plata dejó su tema más conocido, el titular, 'Peregrino', que impulsó aún más los movimientos del respetable, que indudablemente sí compartía un espíritu comunitario.