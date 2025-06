The Lemon Twigs: «Aprendimos a tocar la guitarra con las partituras de Albéniz y nos gusta Los Brincos»

Ramón Albertus Martes, 17 de junio 2025, 01:10 Comenta Compartir

Al escuchar algunas de sus canciones uno se imagina que siendo críos cayeron en una marmita llena de melodías, estribillos y guitarras de diferentes bandas como The Beach Boys, Beatles, Kinks, T. Rex, Carole King, Simon y Garfunkel... En la red social estadounidense Reddit incluso se debate sobre cuáles grupos son los que más les ha influido.

El caso es que The Lemon Twigs, grupo formado por los neoyorquinos Brian y Michael D'Addario, lleva unos años encandilando a cualquier aficionado al pop setentero, además de ganarse el elogio de artistas como Iggy Pop o Elton John. Aunque su nombre no aparece en las letras grandes del cartel del Azkena Rock Festival para el sábado 21 (20.20 horas, Mendizabala), su presencia es de las que genera más expectación en ese rúnrún que se produce entre muchos fieles al programa.

En plena vorágine de un tour en el que Baltimore (ayer) fue el último compromiso americano antes de iniciar en Vitoria una gira europea, el grupo traslada sus ganas de volverse a subir al escenario. «Los días largos de viaje son probablemente la peor parte de la industria. Especialmente volar. Pero merece la pena», reconocen estos hermanos de 28 y 26 años, respectivamente, que llevan ya una década sobre los escenarios de medio mundo y han grabado álbumes notables como 'Go to School, 'Songs for the General Public', 'Everything Harmony', 'A Dream Is All We Know' o 'Do Hollywood', un debut que se vio como un guiño al pasado de Michael en películas como 'Así somos' o la serie 'John Adams', en la que hacía del padre fundador de los Estados Unido (siendo un niño). «Nos gusta ir a ver películas viejas y buenas películas nuevas. Pero ya no actuamos. Estamos enfocados en nuestra música y en tocar en vivo», subrayan.

En esa intensa agenda que ha pasado por Estados Unidos, México, Argentina y que repite y se amplía en las próximas semanas por muchos países de Europa (España, Suiza, Italia, Francia, Portugal...), valoran como el público más entregado al argentino. «En Buenos Aires cantaban todo enloquecidos! ¡Cantaban hasta los riffs de guitarra y mantuvieron la energía durante todo el show! ¡Fue muy divertido! También cuando tocamos en Madrid por primera vez el público realmente nos sorprendió, estaban cantando incluso las versiones raras que tocamos. Siempre el público ha sido increíble en España».

A pesar de los compromisos encadenados y de una agenda que apenas deja respiro, los hermanos D'Addario intentan mantener los pies en el suelo, disfrutar de los viajes y tratan de conocer las ciudades que visitan. «Especialmente en Europa hay tantos lugares a los que vamos por primera vez, y solo conocemos una vez que llegamos. Tratamos de salir y al menos dar una vuelta por cada lugar al que vamos, pero no siempre es posible. ¡Últimamente hay días en los que estamos agotados», reconocen.

Melómanos

Una de sus paradas que prevén suele por las tiendas especializadadas en música. «Siempre comprando vinilos mientras estamos de gira», señalan. Entre esas últimas adquisiciones se encuentra 'Nurds', de The Roches, con el que se hicieron en un local de venta de discos en Guadalajara (México) hace unas semanas. Pasen por Vinylora, Old Tower Stuff y Discolaser, seguro que alguno cae.

—Entre sus seguidores hay muchos que se preguntan si son más de The Kinks o The Beatles.

—The Beatles, pero definitivamente hay canciones de The Kinks que me gustan tanto como mis canciones favoritas de The Beatles. Como 'Dead End Street', o 'Shangri-La' o 'Strangers'. Pero el grupo que más hemos escuchado es The Beach Boys.

En ese olfato musical llama la atención cuando se les pregunta por referencias de bandas españolas. Cuando uno se espera que citen a alguna banda que esté destacando en el circuito en estos momentos, también miran hacia los años sesenta y setenta. «Nos gustan Los Brincos y nos encanta el disco 'Cállate Niña' de Pic-Nic, que nos recomendó el músico Tim Bernardes», señalan estos abanderados del 'soft pop' de nuestro tiempo. Pic-Nic –que para algunos será un recuerdo desbloqueado– fue una banda que contó con la voz de Jeanette. En 1967 el single de ese álbum, 'Cállate niña' (versión en castellano de 'Hush Little Baby'), escaló hasta lo más escuchado de las listas musicales en España.

«Crecimos tocando guitarra clásica, así que la mayor parte de la música española que conocemos es de los compositores clásicos como Albéniz, Tárrega y Fernando Sor», explica una banda que dice que uno de los secretos de su buena sintonía es que no comparten la habitación en hoteles. Bastante tienen con los ensayos, pruebas de sonido, conciertos y grabaciones.

La melomanía ya estaba en casa. El padre de familia Ronnie D'Addario trabajó en el estudio de grabación Dimensional Sounds y en cine, Filmsounds, además de ser ingeniero de sonido y compositor de un musical llamado 'McGoldrick's Thread'. Así se explica mejor la capacidad para capturar melodías de los 'sixties' y proponer un viaje hasta esa época en sus conciertos, pero sin caer definitivamente en la nostalgia. «Nadie nos dijo nunca que no siguiéramos la música, nuestros dos padres nos animaron a perseguir lo que pudiéramos», explican. Eso sí, la apuesta no garantizaba que a los chicos les fuera a ir tan bien en su carrera. «Mi madre nos animó a leer música también porque no estaba segura de que pudiéramos ganarnos la vida escribiendo y grabando nuestras propias canciones».