One, two, three... ARF! Busca tu concierto

Al Azkena se vuelve físicamente en junio: ese es el momento de la gran peregrinación, cuando miles de personas regresan a Mendizabala como quien vuelve ... a su segunda residencia, o quizá a la primera, porque en eso de las jerarquías cada uno es libre de establecer el criterio que prefiera. Pero, más allá de esa cita tan marcada, que justifica por sí sola la compra de un calendario de papel para colocarlo en un lugar bien visible, al Azkena se acude mentalmente un montón de veces a lo largo del año. A menudo la culpa es de una canción, cómo no: de pronto se cruza en nuestro camino una melodía o un riff y nos transporta en inmediato viaje astral hasta la edición correspondiente, cuando la escuchamos en directo. Pero, en otras ocasiones, ni siquiera hace falta estímulo externo, porque el cerebro se basta solo para buscar refugio en los recuerdos agradables y suele abrir a menudo su cajón de memorias del Azkena.

UBICACIÓN Y PLANO ESTACIÓN DE AUTOBUSES Avda. Gasteiz Plaza Virgen Blanca Parque de San Martín ESTACIÓN DE TREN P. de Castilla 20’ L8 C/ Salbatierrabide Mendizorroza AZKENA ROCK FESTIVAL C/Maite Zuñiga PRECIOS Bono 3 días: 170 € + gastos Bono Gaztea: 100 € + gastos (para edades entre 15 y 23 años, necesario presentar el DNI) Bono Cuadrilla: 700 € + gastos 840 € (llévate 6 entradas al precio de 5) Entrada jueves 50 € + gastos Entrada viernes o sábado 75 € + gastos ACCESO Info/ARF 2026 tickets Vasos Tienda Merchandising Cashless Taquillas/consigna Bebida Comida Punto de agua Aseos WC PMR Servicios sanitarios Punto morado Zona de descanso UBICACIÓN Y PLANO ESTACIÓN DE AUTOBUSES Avda. Gasteiz Plaza Virgen Blanca Parque de San Martín ESTACIÓN DE TREN Portal de Castilla 20’ L8 BEI C/ Salbatierrabide Mendizorroza AZKENA ROCK FESTIVAL C/Maite Zuñiga PRECIOS Bono 3 días: 170 € + gastos Bono Gaztea: 100 € + gastos (para edades entre 15 y 23 años, necesario presentar el DNI) Bono Cuadrilla: 700 € + gastos 840 € (llévate 6 entradas al precio de 5) Entrada viernes o sábado Entrada jueves 50 € + gastos 75 € + gastos ACCESO Info/ARF 2026 tickets Vasos Tienda Merchandising Cashless Taquillas/consigna Bebida Comida Punto de agua Aseos WC PMR Servicios sanitarios Punto morado Zona de descanso UBICACIÓN Y PLANO ESTACIÓN DE AUTOBUSES Avda. Gasteiz PRECIOS Bono 3 días: 170 € + gastos Bono Gaztea: 100 € + gastos Plaza Virgen Blanca (para edades entre 15 y 23 años, necesario presentar el DNI) Parque de San Martín Bono Cuadrilla: 700 € + gastos ESTACIÓN DE TREN Portal de Castilla 840 € 20’ (llévate 6 entradas al precio de 5) L8 Entrada jueves 50 € + gastos BEI C/ Salbatierrabide Mendizorroza Entrada viernes o sábado AZKENA ROCK FESTIVAL 75 € + gastos C/Maite Zuñiga Info/ARF 2026 tickets ACCESO Vasos Tienda Merchandising Cashless Taquillas/consigna Bebida Comida Punto de agua Aseos WC PMR Servicios sanitarios Punto morado Zona de descanso

La edición de este año, la vigesimotercera, con EL CORREO como medio colaborador, servirá para añadir a ese repertorio otro precioso alijo de recuerdos. Lo bueno del Azkena es que, además, su eficacia como generador de buenas experiencias está garantizada. Al examinar el cartel de este año, todos podemos anticipar algunos momentos con todo el potencial del mundo para volverse mágicos. Cada uno tendrá los suyos, por supuesto, así que ahí van los del que suscribe: habrá que estar atento cuando John Fogerty se adentre en el misterio pantanoso de 'Born on the Bayou', cuando los Buzzcocks aborden la eterna maravilla melódica de 'Ever Fallen in Love', cuando Psilicon Flesh recuperen aquel himno que voceábamos hace casi treinta años y que se titulaba 'Malfunction' o cuando Dinosaur Jr. toquen –si la tocan, porque vienen a interpretar íntegro otro álbum, pero seguro que la añaden de plus– ese 'Freak Scene' que es una de las cosas más bonitas que han dado la electricidad y la distorsión.

Chapas y púas

¿Que no? Pues que cada cual elija lo suyo, porque el cartel admite itinerarios muy diversos. Los rockers pueden ser plenamente felices con Lee Rocker (valga la redundancia) o con los Diamond Dogs rindiendo tributo a Little Richard junto a la leyenda Chris Spedding, ese hombre que ha tocado con todo el mundo y más. Los punks tienen por ahí a los Damned, los Dead Kennedys o el mismísimo John Lydon, por no hablar del compacto frente escandinavo de Hellacopters y Turbonegro. Las huestes del country reciben de nuevo a su alteza Lucinda Williams (ahí todos han de quitarse el preceptivo sombrero) y gozarán de lo lindo con Margo Price o Reckless Kelly. Los fanáticos del garaje podrían tirarse los tres días sin salir del Trashville y sin borrarse la sonrisa de la cara, con sobresaltos para el corazón como Wau y los Arrrghs!!! o los Neanderthals. Los amantes del pop-rock bien entendido pueden hartarse de corear himnos con Manic Street Preachers («si toleras esto, tus hijos serán los siguientes»..., difícilmente encontraremos un estribillo más adecuado para estos tiempos) y despegar con los Flaming Lips hacia otra dimensión, un país multicolor donde reinan los robots rosas y las burbujas con personas dentro.

Y en este repaso apresurado prácticamente solo hemos arañado la superficie: hay medio centenar de artistas, desde veteranas como Cherie Currie hasta revelaciones como Eh, Mertxe!, pasando por estrellas nacionales como Quique González o nombres de culto joven pero ferviente como The Lemon Twigs. Y, por supuesto, el centro de Vitoria se volverá 'azkenero' con el paso por la Virgen Blanca de Laurie Wright (recomendado por ilustres como Liam Gallagher o Pete Doherty) y el embrujo de los hermanos multiinstrumentistas Kitty, Daisy & Lewis. Ah, este año también habrá Txiki ARF, para educar a los peques en las cosas realmente importantes mediante conciertos temáticos, concursos de 'air guitar', pintacaras, bingo roquero y talleres de chapas y púas.

«Más que un festival, el Azkena Rock Festival es una experiencia auténtica tanto para espíritus curiosos como para los más apasionados del rock en todas sus formas», comentan en Last Tour. En realidad, quizá lo más bonito sea dejarse llevar por el azar a través del cartel, aprovechando que el Azkena ha afianzado en estos años una personalidad muy marcada que no deja de ser la suma de los intereses de sus habituales, como ocurre en todas las familias. Seguro que, abandonándonos a lo imprevisto, nos acabamos haciendo con algún recuerdo nuevo que ahora ni siquiera llegamos a imaginarnos.