Los 10 mandamientos rockeros sostenibles del Azkena

Al Azkena se va y punto. Es uno de los mantras más repetidos por todos los amantes del rock que se acercan hasta Mendizabala. Un lema nacido en el foro del festival que ha calado de tal manera que hasta la propia organización lo ha hecho suyo. Una consigna que refleja el ambiente único que se respira en una cita especial que va mucho más allá de los nombres que completan el cartel. Esas bandas que no conocías pero pronto se convierten en indispensables en tus listas musicales, esos colegas que ves una vez al año con los que compartes cañas y risas con guitarras de fondo...

Porque al Azkena se va y punto. Pero el gran poder de este festival también conlleva una gran responsabilidad. La de mantener limpio este santuario del rock para que su singular atmósfera musical y social no sufra alteraciones indeseadas. Limpio de actitudes irrespetuosas, de acciones que vayan contra el compromiso social y medioambiental del ARF. Estos son los 10 mandientos rockeros sostenibles que todo buen azkenero debe acatar.

1 Intentarás llegar en transporte público o compartido

«Así reduces tu huella de carbono y te quitas el marrón de buscar aparcamiento», subraya la organización.

Vitoria es un destino accesible a pie (20 minutos del centro a Mendizabala andando por el Paseo de la Senda, quizás alguno más a la vuelta) y bien conectado que ofrece varias opciones de transporte que te llevarán directo al epicentro del rock. Además, hay dos líneas de autobús que conectan diferentes puntos de la ciudad con el recinto del festival: líneas a y b del BEI, con parada Mendizorrotza; y línea L8, con parada en Portal de Lasarte. Y la línea BEI b y la L8 conectan la estación de autobuses de la capital alavesa con Mendizabala.

2 Mantendrás limpio el santuario Azkena

«Mendizabala es sagrado. ¡No tires basura y recicla!».

Porque, como recalca la organización, «cuidar el planeta es la actitud más rockera que existe». Para ello ha activado un plan de gestión de residuos con su Equipo Verde en colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria, con diferentes contenedores y puntos de reciclaje repartidos por todo el recinto. Cada residuo tiene su lugar.

3 Brindarás con vasos reutilizables. ¡Adiós al plástico de un solo uso!

«Puedes devolver tu vaso o volverlo a usar en próximas ediciones. ¡Qué tu vaso te acompañe!».

Es decir, que te vale el vaso de otras ediciones del ARF. A partir de ahí, el invento que cada cual quiera para llevarlo consigo en todo momento, más allá de mochilas o bolsos. El más recurrente, una argolla que permita colgarlo de una cinta a modo de bandolera. El sistema de vasos reutilizables y reciclables del festival, además, permite que tras su vida útil se transforman en piezas de inyección plástica de alta calidad para automoción.

4 ¡El agua es vida! No malgastarás recursos

«Usa las estaciones de agua del festival para rellenar tu vaso reutilizable».

La predicción meteorológica anuncia temperatura de hasta 35 grados, así que esas dos estaciones de agua, junto a las dos zonas de WC, se antojan indispensables para refrescarse e hidratarse más allá de las visitas a alguna de las ocho barras que se esparcen por el recinto.

5 'Respect' a todos tus colegas, sin excepción

«En ARF todas las personas somos iguales. ¡Hazte un 'love' por la igualdad y la diversidad!».

Un festival contra la intolerancia. Porque, como canta Manic Street Preachers, «si toleráis esto, entonces vuestros hijos serán los siguientes». Para ello, en el espacio Balore, están el Punto Violeta contra la violencia sexista o el Punto Arcoiris en apoyo a la comunidad LGTBIQ+. Así que haz caso al nombre del segundo escenario, Respect, en todo momento.

6 Compartirás la magia del rock con las nuevas generaciones

«Traerás a tus 'txikis' porque… ¡ARF es la mejor escuela del rock!».

Al Azkena también se va en familia. «Nosotra ya llevamos a nuestros hijos», explicaba la banda vitoriana NameOff en EL CORREO. Así, el viernes y el sábado en la carpa Rathole de Trashville (17:30 a 20:30 horas) los más pequeños podrán disfrutar de conciertos, talleres para hacer púas personalizadas, confeccionar chapas y participar en concursos de 'air guitar' o bingo rockero. La entrada para menores de 14 años será gratuita un año más y habrá un carril de acceso especial para familias.

7 Consumirás con actitud rockera y responsable

«Elige alimentos locales y saludables para disfrutar de la energía del festival sin perder el ritmo».

Dentro del recinto hay una variada oferta gastronómica (foccacias, hamburguesas, pizzas, bocatas, patatas, empanadas, asados argentinos) y también está la oferta del exterior del recinto, puesto que la organización permite al público salir en cualquier momento y posteriormente volver a acceder.

8 Apoyarás una sociedad crítica y libre desde el rock

«El rock no solo es música, es actitud. Cuestiona, respeta y transforma».

El poder de la música como herramienta de denuncia social no es nuevo. El Azkena es también un gran altavoz en este sentido. Un ejemplo: el impacto de la masacre de civiles palestinos en Gaza a manos del ejército de Israel ha llegado a la música. El fondo KKR, gestor de una promotora de viviendas en territorios ocupados en Palestina, ha comprado la empresa Superstruct Entertainment, que organiza muchos festivales en España (Sónar, FIB, Viña Rock...). Esto le ha convertido en objeto de boicot por parte de numerosos grupos, algunos presentes en el Azkena, como los alaveses Kaotiko. «Ante un genocidio no nos podemos poner de perfil. Hay que mirar a la cara a lo que está sucediendo y cada cual, desde su posición, reaccionar. Me parece loable que cualquier persona o banda se posicione contra esta barbarie en pleno siglo XXI», reflexionaba el máximo responsable de Last Tour, Alfonso Santiago, en una entrevista en EL CORREO.

9 Sumarás valor en el espacio BALORE

«Visita nuestro espacio sostenible y seguro para informarte y apoyar iniciativas sociales y ambientales. ¡El rock es compromiso!».

¿Y qué es Balore? Pues es el punto de encuentro en el festival para informarse y aportar a las causas sociales y medioambientales y sociales del Azkena. Tales como el Punto Violeta (sensibilización, prevención y atención contra la violencia sexista), el Punto Arcoiris (apoyo a la comunidad LGTBIQ+), Punto Verde (medidas medioambientales) o Punto Inclusión (colaboración con el tercer sector para la inclusión sociolaboral y donaciones al Banco de Alimentos de Álava para apoyar a personas en exclusión).

10 Llevarás la experiencia del festival más allá de Mendizabala

«Haz que el espíritu de ARF viaje contigo. Vive con actitud rockera y responsable los 365 días del año. ¡La sostenibilidad es el nuevo God del rock!».

Porque el rock no son solo tres días al año. En Vitoria siguen los conciertos en salas musicales ya míticas como la Jimmy Jazz o HellDorado, además de una oferta musical creciente en otras como Urban Concept y Le Coup o diferentes locales de marcado carácter musical como El Parral, Extitxu, Kitsch, Abisinia, Falerina... Que nunca para la música.