«Last Tour tiene una oferta de compra pero la respuesta es 'no'»

El impacto de la masacre de civiles palestinos en Gaza a manos del ejército de Israel ha llegado a la música. El fondo Kohlberg Kravis ... Roberts (KKR), gestor de una promotora de viviendas en territorios ocupados en Palestina, ha comprado la empresa Superstruct Entertainment, que organiza hasta 80 festivales por medio mundo, muchos de ellos en España (Sónar, FIB, Viña Rock...). Esto le ha convertido en objeto de boicot por parte de numerosos grupos, algunos presentes en el Azkena, como los alaveses Kaotiko. El responsable del festival de Mendizabala, Alfonso Santiago, respeta –la aplaude incluso– la decisión de estas formaciones, lo que le invita a una reflexión más general. «Ante un genocidio no nos podemos poner de perfil. Hay que reaccionar», indica.

– En los últimos días diferentes artistas –entre ellos bandas como Kaotiko– han anunciado que renuncian a participar en festivales que tienen relación con el fondo proisraelí KKR. ¿Cómo lo ve como gestor?

– Soy de la opinión de que ante un genocidio no nos podemos poner de perfil. Hay que mirar a la cara a lo que está sucediendo y cada cual, desde su posición, reaccionar. No valen las medias tintas cuando se está matando de hambre a seres humanos. Me parece loable que cualquier persona o banda se posicione contra esta barbarie en pleno siglo XXI. Echo en falta que mucha más gente reaccione, se rebele. Creo que nos estamos volviendo cada día más apáticos e insensibles, el dinero y el capitalismo salvaje avanzan y tapan estos crímenes contra la población de Gaza.

– ¿El Azkena ha tenido ofertas para ser adquirido por empresas vinculadas a estos fondos?

– Sí, hemos tenido y tenemos ofertas para adquirir Last Tour. Nunca nos ha interesado. La respuesta ha sido y será 'no'. Somos una empresa cien por cien vasca y así es como queremos seguir.

– La quiebra de la tiquetera WeGow que ha llevado a la incertidumbre a muchos grupos que no saben si verán sus ingresos por venta de entradas. ¿Qué cree que ha fallado?

– Creo que faltan muchas regulaciones en el sector, hay que avanzar en la profesionalización para tratar de evitar intrusismo o falta de solidez de quien custodia el dinero, como en este caso. Sería necesario regular quién puede operar como tiquetera y qué garantías se le solicita para evitar casos como este. Falta mucho por avanzar en la profesionalización del sector, habrá que seguir trabajando por evolucionar y mejorar el entorno de la industria musical.

– Una de las patas más llamativas de Last Tour es la editorial Liburuak, que ha editado libros como el de Lucinda WIlliams o Barry Adamson y ya es un referente en biografía musical.

– Tratamos de publicar libros que ayuden a alimentar el pensamiento crítico y adquirir conocimientos. Todos los personajes sobre los que hemos editado biografías son interesantes por cuestión de género, de raza, porque son transgresores o narran las dificultades de enfrentarse a una industria dominada por estereotipos. Biografías como las de Ronnie Spector o Drive By Truckers me parecen muy interesantes.