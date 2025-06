El Azkena va de pelos: melenas, crestas, tupés y pelos de colores

Hay muchos artistas del rock and roll que han hecho de su peinado su seña de identidad. Sin ir más lejos, al que muchos consideran ... el rey del rock, Elvis Presley, que puso de moda el tupé o los Beatles, que hicieron que los jóvenes del mundo dejaran de cortarse el pelo para enfado de sus padres. El Azkena Rock Festival no se queda atrás en eso de servir como escenario para lucir cabellera, sobre todo entre los hombre, ya que es más fácil ver azkeneros con el pelo largo que aficionadas al festival más multitudinario de Vitoria.

Carlos no fue de esos afortunados, ya que «de pequeño no me dejaban tener el pelo largo, pero a la vejez viruela», explicaba mostrando su larga melena negra que contrastaba con una barba blanca. «Hace diez o doce años que me lo dejé crecer», añadía sobre su pelo, perfectamente planchado y que le sienta en la silla de la peluquería «cada veinte días más o menos». «El día que me corte... Mala cosa. Pero aunque me lo corte nunca me retiraré del rock», concluía.

La pareja conformada por Zulaika e Ismael estilan unos peinados dignos de la época de los 50. «Es el look que llevamos siempre», expresaba Zulaika, «menos para trabajar», intercedía él, luciendo un tupé que «empieza en la nariz y subimos para arriba». ¿Cómo consigue que desafíe la gravedad? «Con mucha laca y mucha gomina», explicaba. «¡Y teniendo pelo!», añadía su mujer de broma. «A nosotros nos gustan mucho los años 50 y 60», concluía Zulaika sobre su estilo, «es lo que nos hace sentir, vivir y lo que nos da fuerza y vitalidad en el día a día».