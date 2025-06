Muchas camisetas, chalecos y parches: los mejores looks rockeros se lucen en el Azkena

Ania Ibañez Jueves, 19 de junio 2025, 21:01 Comenta Compartir

Pese al bochorno que ha marcado la primera jornada del festival, los azkeneros han sacado sus mejores galas para disfrutar este jueves del buen rock en el primer día del Azkena. El recinto de Mendizabala se ha llenado de camisetas de grupos, chalecos, parches y chapas para celebrar por todo lo alto esta fiesta de la música, estilándose el cuero y, por supuesto, el color negro, el favorito de los rockeros.

Entre los que se han acercado se encontraban los amigos David, Nacho y Jesús, que formaban un grupo variopinto en lo que a estilos se refiere. Mientras que los dos primeros han escogido un 'look' más casual, con una hawaiiana (su «outfit de verano por excelencia») y una camiseta del grupo vitoriano Negra Cucaracha, en el caso de Jesús, su 'outfit' evocaba el más puro estilo vaquero, con un cinturón «auténtico de Tennesse» porque «le apetecía».

También estilaba una camisa de la tienda Monster Chopper de Madrid, «la mejor tienda de rock and roll que existe», unos pantalones facturados a mano y, por supuesto, no podía faltar el sombrero de 'cowboy' para coronar este conjunto que ha escogido «porque cuadra con el festival».

En el caso de los ya repetidores Julio, Fernando y Martín, sus atuendos eran más clásicos, pero no podían faltar las camisetas de sus grupos favoritos como The Sonics en el caso del segundo, que ha seleccionado la colorida prenda porque el grupo fue «el primero en reivindicar el garage y el rock y nadie los reivindica a ellos». Charlie Watts, de los Rolling Stones, es quien adorna la camiseta de Julio, un fanático de la banda con más de 110 camisetas suyas. «Desde que murió lo traigo todos los años al Azkena, que no le rindió el homenaje que se merecía», ha explicado, «hasta que me muera Charlie Watts estará en el Azkena».

Temas

Azkena Rock Festival