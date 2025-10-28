«Me dio igual quedar segundos en Eurovisión. 'Eres tú' es magnífica»

Martes, 28 de octubre 2025, 12:25 Comenta Compartir

Tenía 26 años y muy pocas ganas de ir a Eurovisión. «¿Lo que más ilusión me hacía? La falda larga y verde, con una flor morada como cinturón, y la blusa blanca. Todo lo demás era una cosa terrible y casposa», detalla con retranca Amaya Uranga, al recordar esa noche del 7 de abril de 1973 cuando se puso bajo los focos en Luxemburgo. A las 21.20 horas no se veía ni un alma en las calles. Todo el mundo estaba pegado al televisor para escucharla cantar junto a sus hermanos Izaskun y Roberto, además de José Ipiña, Carlos Zubiaga y Javier Garay. Una escuadra ganadora que, pese a todo, no se llevó el primer premio. Quedaron segundos por cuatro puntos porque Luxemburgo se llevó el gato al agua. «Me dio igual. Nuestra canción era magnífica. La gente todavía se la sabe y mira que han pasado años». Sentada en el salón de su casa, con una mesa de madera imponente, diseñada por su padre, ojea la portada de EL CORREO que celebraba el paso de Mocedades por Eurovisión. El tiempo vuela pero 'Eres tú' suena igual de bien que el primer día. Sólida como la mesa de aita.