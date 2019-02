«Nos coge preparados», dice el PNV Aitor Esteban en Sabin Etxea. / EFE Advierte a Pedro Sánchez de que «no se puede dormir hasta el 28 de abril» en la negociación de las transferencias LORENA GIL Viernes, 15 febrero 2019, 13:55

Una vez despejada la incógnita de la fecha de las próximas generales y, sobre todo, de confirmarse que no habrá 'superdomingo', el PNV se ha puesto ya el traje de campaña. «Nos coge preparados», ha afirmado este mediodía su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban. En una comparecencia de urgencia en Sabin Etxea tras el anuncio de Pedro Sánchez, el partido jeltzale no quiso entrar a valorar la decisión del presidente del Gobierno. «Ya había atado los Presupuestos a la continuidad de la legislatura, así que nosotros ahí poco podemos decir», ha asumido Esteban, quien sí ha aprovechado para lanzarle un mensaje en clave transferencial: «Hasta el día 28 no se puede dormir», ha expresado.

El PNV ya conocía de antemano las intenciones de Sánchez. Este último se había comprometido a «consultar» a Sabin Etxea antes de convocar elecciones generales, a cambio de su respaldo a la moción de censura que le aupó al cargo. Lo que no sabía era la fecha. «No, no han llamado», ha confirmado Aitor Esteban. Para la formación jeltzale era de capital importancia que las generales no coincidieran con las municipales, forales y europeas del 26 de mayo para evitar que el foco estuviera en la política nacional. «Una vez sabido esto, perfecto. Estamos preparados», ha reiterado. El lema de campaña del PNV es precisamente 'Prest'.

Confíaban los nacionalistas vascos en que Pedro Sánchez agotase el mandato. Estaban resueltos a apoyarle cuanto pudieran –no presentaron enmienda a la totalidad a los Presupuestos– para así «frenar» una posible mayoría del bloque PP-Ciudadanos-Vox. Pero tampoco pusieron la mano en el fuego. Prueba de ello es que la formación jeltzale decidió arrancar el proceso de selección de sus candidatos para las elecciones generales, como si se fueran a celebrar en esta primavera y no en 2020, que es cuando debería culminar la legislatura. Será el propio Esteban quien vuelva a encabezar la lista del PNV. «Lo afrontamos con la seguridad de que la sociedad vasca sabrá valorar el trabajo que hemos hecho tanto en Euskadi como en Madrid y que sabrá quién defenderá sus intereses con inteligencia», ha señalado. No ha dudado, ahora bien, en arengar a la militancia. «Hoy más que nuca hace falta un PNV fuerte en Madrid, porque en la próxima legislatura vamos a tener que hacer mucha política e hilar fino», ha subrayado.

Preguntado por la situación en la que deja el adelanto electoral el compromiso adquirido por el Ejecutivo socialista en materia de transferencias, el portavoz jeltzale en el Congreso no ha dudado en mandar un mensaje a Pedro Sánchez. «Por primera vez un Gobierno español reconoce un listado de competencias que aún se le deben a Euskadi. Eso está ahí para este Gobierno y para el próximo. Desde hoy mismo les voy a recordar que no se pueden dormir hasta el 28 de abril», ha espetado Aitor Esteban.