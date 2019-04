Las ayudas sociales encienden la pelea por el cuarto escaño en Álava

Los cinco principales candidatos al Congreso por Álava han confrontado durante algo más de una hora sus planes e ideas de cara a las próximas elecciones del 28 de abril. Cada uno planteó qué modelo de país desean y con quien no quieren construirlo, ya que se habló más de desacuerdos que de acuerdos. Juan López de Uralde (Elkarrekin Podemos), Javier Maroto (PP), Mikel Legarda (PNV), Isabel Celaá (PSE) e Iñaki Ruiz de Pinedo (EH Bildu), moderados por los periodistas de EL CORREO Olatz Barriuso y Marta Madruga, han defendido sus posiciones sobre el modelo territorial, la corrupción y -entre otros asuntos- la educación en un acto celebrado en la biblioteca del Círculo Vitoriano.

Pero las ayudas sociales han sido las principales protagonistas del debate alavés de cara a la cita electoral del 28 de abril. Las críticas de Maroto al sistema de la renta de garantía de ingresos (RGI) encendieron los ánimos en el debate. «O eres un ignorante o un manipulador», le ha espetado Ruiz de Pinedo disparando la tensión en la sala. «Eres la escoria de la política. Miserablemente cobarde. No te voy a blanquear. Tengo vergüenza de compartir espacio contigo. Estás sentado aquí indignamente», ha lanzado el exalcalde de Vitoria sobre la circunstancia de que EH Bildu siga sin condenar de forma rotunda la violencia de ETA.

Un rifirrafe que ha eclipsado la hora larga que ha durado la cita. Sólo López de Uralde no ha entrado al trapo de esta situación. Celaá le ha recordado al 'número tres' de Pablo Casado que en el Ayuntamiento de la capital alavesa él fue capaz de alcanzar acuerdos con la izquierda abertzale antes incluso de que la banda terrorista anunciase el cese definitivo de la violencia. «Hay una diferencia. A mí los votos de Bildu me sacaron de la Alcaldía y a ti te han hecho ministra», ha replicado.

Legarda, con un tono mucho más calmado, ha intentado evitar esta «porrusalda de cuestiones» y ha abogado por un «pacto para el empleo». Una cuestión que ha servido para abrir una nueva vía de debate sobre el impuesto del diésel. Las críticas de Maroto a los anuncios del Gabinete Sánchez han hecho que López de Uralde sugiriese que «no entiende nada» cuando existe una transformación del mercado automovilístico a nivel nacional con la que Asia está tomando la delantera al resto.

EH Bildu ha insistido en afirmar que no exigirá contrapartidas para evitar un Gobierno de la «triple derecha» (PP, Ciudadanos y Vox). Maroto, siempre al quite, ha insistido en que estas palabras le sirven para entender que Pedro Sánchez aceptará el voto «de cualquiera» para su investidura, salvo el de Pablo Casado. «Recuerde que Casado no va a ser presidente sin los votos de Vox, que ayer (por referencia al martes) quieren acabar con 40 años de 'partitocracia'», ha respondido Celaá.

«Estamos en un peligro de involución de autogobierno y libertades pública. Somos un partido de diálogo, de negociación de pacto y damos estabilidad en las instituciones y la economía», ha afirmado Legarda en su 'minuto de oro'.

«Somos la única fuerza estatal que puede defender el autogobierno igual en toda España. Tenemos el mismo discurso en todas las comunidades», ha señalado López de Uralde. «Si Albert Rivera es vicepresidente, lo avanzado en estos últimos ocho meses se irá al garete», ha rematado el líder ecologista.

Un debate que ha llegado a la sombra de otros dos -a nivel nacional- que, como han reconocido los aspirantes por Álava, fue «bronco». «Una continuación de estos dos últimos años de vida política y que plantea un escenario complicado para una sociedad que busca acuerdos», ha apuntado el jeltzale. Y es que los representantes de los tres de partidos nacionales con posibilidades de sacar escaño por el territorio histórico (Podemos, PP y PSE) han dado por ganador a sus respectivos líderes. «Cada uno ve la pelea desde su punto de vista», ha zanjado el político abertzale, quien ha considerado que «los protagonistas» fueron las fuerzas ausentes.