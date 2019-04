«Eres un miserable y me repugna verte aquí sentado», le espeta Maroto al candidato de EH Bildu

El guión marcaba que el primer asunto iba a ser el modelo territorial, pero Javier Maroto (PP) ha aprovechado su primer intervención para poner sobre la mesa uno de sus temas fetiche. «Cuando las cámaras no están encendidas, los del PNV te reconocen que hay asuntos que no saben gestionar. Ahí está el caso de las políticas activas de empleo y la competencia sobre la RGI (renta de garantía de ingresos). En Euskadi hay personas que cometen delitos y cobran ayudas. Esa es una competencia. La culpa no es de quien cobra la ayuda, sino de quien la gestiona. Recogimos firmas, pero el PNV fue cobarde y PSE y Bildu, cómplices», ha lanzado el exalcalde de Vitoria.

Ha sido la chispa que ha encendido a sus rivales. Si bien Mikel Legarda (PNV) y Isabel Celaá (PSE) han mantenido un tono más o menos de resignación tratando de devolver el discurso hacia la transferencia de competencias, Iñaki Ruiz de Pinedo (EH Bildu) le espetó al 'número tres' de Pablo Casado «o eres un ignorante o un manipulador. Odiáis al pobre y eso va en contra de la convivencia real. Creáis odio al pobre». Maroto no ha rebajado el nivel de sus críticas y ha replicado su incomodidad de compartir espacio con un partido «indigno» como EH Bildu, que sigue sin condenar la violencia de ETA. «Eres un miserable, me repugna verte aquí sentado», ha rematado. «Bildu es un grupo de cobardes porque ha guardado silencio. No les voy a blanquear. No puede dar lecciones de ética y moral», ha incidido. «Eres la escoria de la política. Miserablemente cobarde. No te voy a blanquear. Tengo vergüenza de compartir espacio contigo. Estás sentado aquí indignamente», ha rematado.

En Álava, según lo oído, el 'procés' catalán ocupa un plano terciario, aunque la portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez ha declarado que «habría que hacer una reevaluación del modelo autonómico para ir hacia un modelo federalizante». Una afirmación llamativa que fue eclipsada por las ayudas sociales. «Usted crispa el debate y fue capaz de negociar con EH Bildu antes incluso del anuncio del cese definitivo de la violencia», ha lanzado la socialista en referencia al vicesecretario general del PP.

Juan López de Uralde (Elkarrekin Podemos) ha sido el único que no ha querido entra al trapo y sus intervenciones han estado más centradas en asuntos que podrían afectar al territorio como el Tren de Alta Velocidad (TAV) y las políticas de igualdad.