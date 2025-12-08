El entrenador del Sevilla se encara con la linier del partido: «Tengo tres hijas, señorita. No falto al respeto a las mujeres» Matías Almeyda vio la tarjeta amarilla en el minuto 28 por protestar una acción a Guadalupe Porras

A. Mateos Lunes, 8 de diciembre 2025, 08:19 | Actualizado 08:40h. Comenta Compartir

Guillermo Cuadra Fernández y su equipo arbitral tuvieron mucho trabajo en el Valencia-Sevilla. Como era de esperar el partido fue tenso. Dos equipos potentes del siglo XXI que están pasando auténticas penurias en los últimos años y que llegaban necesitados de puntos al partido que se disputó ayer en Mestalla. El duelo acabó en tablas (1-1) y con ambos equipos descontentos con la actuación arbitral.

Al que más se le notó el enfado fue al entrenador del Sevilla, Matías Almeyda. El argentino tuvo un serio encontronazo con el árbitro tras ser amonestado por una protesta a la asistente Guadalupe Porras. Era el minuto 28 cuando el técnico pidió con insistencia la tarjeta amarilla para un jugador del Valencia. Al ver que Cuadra Fernández le hizo caso omiso, Almeyda lo pagó con la asistente que recorría la banda. Algo le debió decir porque el árbitro detuvo el partido al instante y le amonestó. El acta, sin embargo, no recoge absolutamente nada de lo ocurrido con Guadalupe y el colegiado solo argumenta que la amonestación se produjo «por protestar una de mis decisiones».

La cara del entrenador del Sevilla era de auténtica incredulidad. Fue entonces cuando esbozó una sonrisa irónica y se dedicó durante varios segundos a mirar fijamente a la linier, tal y como captaron las cámaras de Movistar. La asistente no se quedó corta y le aguantó la mirada otros tantos segundos.

El siguiente capítulo de tensión se vivió en el túnel de vestuarios minutos después. Los equipos se disponían a salir al terreno de juego para iniciar la segunda parte cuando Almeyda le detuvo a Cuadra Fernández para pedirle explicaciones nuevamente. El colegiado madrileño se mostró muy serio, con la mano derecha levantada en tono autoritario y sin permitirle a Almeyda ni una sola respuesta de réplica.

«Nosotros te lo queremos explicar, tú quieres llevar razón, pues llevas razón. Ya está», le dijo al técnico hispalense. Almeyda no daba crédito y le relataba lo sucedido con Guadalupe Porras: «Me estás explicando por qué amonestaste a uno, que era lo que le decía (a la asistente). Y dijo 'me estás faltando al respeto'». Pero el técnico solo encontró respuestas de «ya está» y «te estoy hablando bien».

Guadalupe Porras, la otra protagonista, estaba al lado escuchando la conversación y decidió meterse en medio. «Ya está que no...», le instó a Almeyda para que cesase en sus protestas. El argentino se rebotó de tal manera que le hizo saber que tiene «tres mujeres de hijas, señorita. El respeto pasa por el otro lado».

Almeyda continuó molesto tras el partido y cuando le preguntaron por el incidente con la asistente, insistió en que «solo le pregunté por qué amonestaban a Peque y no me supo responder. Me dijo que le estaba faltando al respeto». Y volvió a repetir el argumento que le había dicho a la propia protagonista en el túnel de vestuarios: «Tengo tres hijas mujeres, una mujer, madre, no falto al respeto a las mujeres. Me gusta que me contesten bien. Y por eso fui amonestado. Después intenté hablar con el árbitro y me dijo, nada, que era por eso».

"Tengo tres hijas mujeres, una mujer, madre... No falto el respeto a las mujeres. Solo quiero que me contesten bien".



🗣️ Matías Almeyda, a @m_marchante tras ser amonestado por sus protestas a Guadalupe Porras.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/Klr4rj5tv9 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) December 7, 2025

Tal y como se desarrollaba el asunto, muchos pensaron que Almeyda había faltado al respeto a Guadalupe Porras con algún comentario de índole machista. Algo que, si ocurrió, nunca se podrá saber porque el árbitro principal no lo reflejó en el acta. Cuando Almeyda fue preguntado por si «había un tinte de género en el comentario», lo negó al principio y después añadió que «no lo sé, porque somos iguales. En el fútbol somos iguales, en la vida somos iguales».

Temas

Sevilla

Audiencias