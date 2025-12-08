Julen Guerrero ficha por el Estepona como director general La leyenda rojiblanca se enmarca en una nueva aventura en el fútbol tras sus últimos proyectos como entrenador

A. Mateos Lunes, 8 de diciembre 2025, 08:49 Comenta Compartir

Julen Guerrero es el nuevo director general del Estepona. La leyenda del Athletic abandona temporalmente los banquillos para sentarse en los despachos tras más de un año sin equipo. Su último proyecto fue dirigir al Amorebieta, donde fue sustitutido tras seis derrotas en diez partidos. Guerrero busca una nueva aventura en Málaga, donde ya residió pocos años después de colgar las botas en el Athletic.

La noticia la ha anunciado la Federación Vizcaína de Fútbol. «Deseamos la mejor de las suertes a nuestro directivo Julen Guerrero, que asume el cargo de director general del CD Estepona, equipo malagueño que milita en Segunda Federación. Reto importante pero seguro que con su conocimiento y profesionalidad lo sacará adelante. Zorte On», escribieron en la red social 'X'. Guerrero era vocal en la junta directiva de José Ignacio Gómez Mardones desde 2024.

La llegada de Guerrero a Estepona se produce pocas semanas después de la derrota de su equipo en las elecciones del Benfica. El vizcaíno había acordado con el candidato Joao Diogo Manteigas convertirse en el nuevo director de la cantera del equipo lisboeta en caso de que él ganase las elecciones. Pero no fue así. Rui Costa volvió a ser reelegido y el proyecto de Guerrero se vino abajo.

La leyenda del Athletic ya mostró entonces su intención de dar un giro en su carrera. Dejar los banquillos donde no había tenido suerte para regresar a la formación de los chavales, donde disfrutó primero como coordinador de la cantera del Málaga durante casi un año y después en la selección española como entrenador de categorías inferiores otros cinco años.

Llega al Estepona, que marcha penúltimo en su grupo de Segunda Federación y tiene casi imposible la salvación. Su primera misión será dar un buen lavado de cara al equipo. Guerrero tendrá que trabajar a destajo para reforzar la plantilla en este mercado invernal si los malagueños quieren tener alguna opción de lograr la permanencia.