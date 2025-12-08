La amenaza de los directivos de Viña Rock a las bandas del boicot: «Quien se sume, que se olvide de tocar aquí en su puta vida»

El Viña Rock afronta uno de los momentos más delicados de sus casi tres décadas de historia. A menos de cinco meses de abrir puertas, ... el festival que tradicionalmente inaugura la temporada sigue sin desvelar su cartel de 2026. La organización asegura que habrá anuncio este martes, muy tarde para lo habitual en la industria —antes de la pandemia, el avance llegaba siempre entre septiembre y octubre—, lo que ha disparado las especulaciones sobre su capacidad para cerrar artistas.

El retraso tiene un origen claro: el boicot de decenas de bandas tras conocerse los vínculos del festival con el fondo inversor estadounidense KKR, propietario del conglomerado Superstruct. Desde mayo, grupos históricos del evento como Fermín Muguruza, Boikot, Porretas, Reincidentes, Non Servium, Kaos Urbano, El Último Ke Zierre, Ska-P, Sons of Aguirre o Los Chikos del Maíz anunciaron que no volverían a subirse a su escenario. El listado superó el centenar en cuestión de semanas.

El golpe más reciente lo ha dado Soziedad Alkohólika, uno de los nombres con más presencias en la historia del Viña. Su cantante, Juan Aceña, confirma que también han rechazado volver: «Nos contactaron para este año y les dijimos que no vamos a tocar en ningún festival que mantenga vínculos, de cualquier tipo, con KKR», afirma.

«Mis bandas no quieren ir»

La presión alcanza también a las agencias. Desde Propaganda Pel Fet —con artistas como Lia Kali, Tribade o Las Ninyas del Corro—, su representante Litus Tenesa admite que han recibido llamadas, pero que la respuesta ha sido unánime: «Si no cambian las cosas, no llevaré grupos. Todos pasan del Viña Rock». Otras empresas del sector reconocen la misma situación: negativas rotundas de sus artistas y ninguna voluntad de asociarse al festival.

Una agencia que lleva más de una década trabajando con el Viña resume la escena: «Cuando estalló la polémica, todas mis bandas dijeron que no. Unas de forma tajante y otras porque temen que su presencia allí les pueda estallar en la cara».

La tensión entre organización y profesionales ha llegado a extremos poco habituales. Varias fuentes del sector aseguran haber escuchado amenazas directas por parte de responsables del festival: «Nos acordaremos de todos los que no quieran tocar ahora» o «el que se sume al boicot, que se olvide de tocar en el Viña en su puta vida». Esta presión explica que muchas agencias prefieran no revelar su nombre. Tal y como recogió elDiario.es, muchas agencias ya han comunicado a la organización que no ofrecerán propuestas mientras persista la relación con KKR.

Con este escenario, el festival ha tenido que buscar alternativas para recomponer el cartel. El rap y el metal parecen los géneros con menos bajas, según coinciden varias fuentes consultadas, mientras que la programación de punk y rock contestatario —la esencia histórica del Viña— es la más difícil de completar.

Malestar del público

El silencio del festival también ha encendido al público. En sus redes, los comentarios han pasado de reclamar avances —«el año pasado ya había más de 20 artistas confirmados»— a poner en duda la continuidad del evento o exigir devoluciones de abonos comprados tras la edición de 2025. Otros ironizan con supuestos cabezas de cartel mientras esperan explicaciones.

A la dificultad interna se suma un escenario externo más competitivo: Rocanrola y Extremúsika, dos festivales dirigidos a audiencias similares, han decidido celebrar sus ediciones de 2026 el mismo fin de semana que el Viña Rock. Ambos ya han anunciado carteles con artistas que figuran entre quienes se han distanciado del festival albaceteño.

«El festival se hace al 100%»

Pese al malestar generalizado, el responsable de comunicación del Viña Rock, Andoni Loizaga, insiste en que la edición de 2026 está garantizada: «El festival se hace al cien por cien, que la gente esté tranquila». El primer adelanto del cartel llegará el 9 de diciembre y dos días después se pondrán a la venta los abonos a 42,50 euros.

La organización, además, ha anunciado que duplicará las donaciones que los asistentes hagan a la causa palestina durante la compra de entradas, una medida que en redes ha sido interpretada por parte del público como un intento de lavar su imagen tras las críticas.