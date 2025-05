Decenas de bandas se niegan a tocar en festivales como Viña Rock, Sónar o FIB, comprados por un fondo proisraelí

El fondo internacional Kohlberg Kravis Roberts, abreviado KKR, socio mayoritario de una promotora de viviendas en territorios ocupados en Palestina por Israel -además de inversor ... en empresas de ciberseguridad y centros de datos de aquel país- compró el año pasado por 1.400 millones de euros Superstruct Entertainment, compañía que organiza cerca de un centenar de festivales en todo el mundo, entre ellos muchos de los celebrados en España, algunos tan importantes como el Viña Rock, el FIB o el Sónar. La noticia ha corrido como la pólvora en ambientes musicales y son ya decenas de bandas, especialmente ligadas al Viña Rock, las que han expresado su negativa a tocar en cualquier concierto ligado a este fondo. Los ecos de este boicot han llegado hasta el Congreso, donde el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ha pedido al Gobierno que no autorice la celebración de cualquier festival relacionado con Superstruck y, por consiguiente, con KKR.

Bandas y artistas como Reincidentes, Fermin Muguruza, Los Porretas, Sons of Aguirre, Dakidarría, Los de Marras, Kaos Urbano, La Prados, Manuka Honey, Juliana Huxtable, Animistic Beliefs, Jeisson Drenth, Sínkope y High Paw, entre otros, han anunciado que no participarán en ninguno de los festivales propiedad del fondo inversor. Muchos de ellos se hacen eco de la investigación del diario 'El Salto', que hace unos días desvelaba cómo KKR es el principal inversor del grupo alemán Axel Springer, que tiene un sitio inmobiliario de internet de nombre Yad2, donde en diciembre de 2024 se publicó este anuncio: 'Yad2 te ayuda a mirar hacia adelante y construir un futuro en tu próximo hogar en Israel', junto a un mapa de zonas como Jerusalén Este, Gaza y Cisjordania, reconocidas internacionalmente como palestinas.

Los festivales

Con toda la temporada de festivales por delante, las consecuencias de este boicot pueden ser numerosas y profundas, afectando a los carteles de los mismos y a los asistentes con entradas compradas. Además del Viña Rock, el FIB y el Sónar, los festivales propiedad de KKR son Elrow Ibiza, Elrow Town, Arenal Sound, Amnesia, O Son do Camiño, Resurrection, Brunch Electronik, Morriña Fest, Sonórica, I Love Reggaeton, Monegros, Madrid Salvaje, Brava Madrid, Caudal Fest, Interestelar, Off-Sónar, Festival de Les Arts, Love the Twenties, Love The 90s, Tsunami Xixón y Granada Sound.

El Sónar sacó ayer un escueto y neutro comunicado en el que se define como «una plataforma que promueve la diversidad, la inclusión y respeta la libertad de expresión de sus artistas, participantes y colaboradores. El equipo de Sónar siempre hemos trabajado y trabajaremos con la premisa de favorecer el respeto por los derechos humanos universales. El festival condena firmemente todo tipo de violencia. Desde su fundación hace más de 30 años, acogemos expresiones culturales locales y globales que tienen en Sónar su espacio natural para proyectar la voz de sus comunidades».

Las bandas

En cuanto a los grupos participantes en el boicot, Reincidentes hizo público un comunicado donde anunció que la banda «no volverá a participar en dicho festival (Viña Rock) mientras siga vinculado a cualquiera que colabore en el genocidio palestino. Reincidentes tampoco actuará en ningún otro festival o evento que pertenezca a quienes apoyan, contribuyan o se beneficien del exterminio que el estado israelí está cometiendo sobre el territorio y la población de Gaza. Solidaridad con Palestina, alto al genocidio del pueblo palestino».

Por su parte, Son of Aguirre asegura que tampoco estará en el festival albaceteño ni en otros «adquiridos por KKR hasta que no cambien de manos». «Creemos que huelga decir lo que opinamos al respecto de colaborar con genocidas, cómplices de una limpieza étnica que ha costado la vida a más de 60.000 palestinos (17.000 de los cuales son niños). Hemos tomado esta decisión porque es lo que consideramos más coherente, justo y humano. Animamos a la reflexión colectiva, tanto del público como de bandas, en torno a lo que supone colaborar con entidades colaboracionistas de Israel». «Por humanidad, por coherencia, no volveremos a tocar en el festival Viña Rock ni en ningún festival que esté en manos del fondo pro-Israel KKR», ha colgado en sus redes el grupo extremeño Sínkope.