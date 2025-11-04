«Hay que ver si es normal que una obra de URA esté tres años pendiente de un permiso»

El consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha pedido al Parlamento analizar la tramitación y la gestión de los permisos que las obras han de recibir ... para su ejecución en Euskadi. Lo ha hecho este martes al presentar las partidas presupuestarias de su departamento y cuestionado sobre la falta de realización de obras pendientes de la Agencia Vasca del Agua (URA).

En su respuesta Jauregi ha reconocido que este año quedarán 5 millones de esas actuaciones sin realizar, pero ha pedido analizar «si es normal que un permiso para una obra de URA se retrase entre 3 o 4 años». «Nos hemos cargado de una burocracia que les pido que analicemos», ha continuado, «porque vienen grandes inversiones como las de las redes eléctricas que necesitamos porque no tenemos enchufe». «La transformación de nuestra industria va a requerir que seamos más ágiles» porque «para qué ganamos mayor inversión, sino se puede ejecutar», se ha preguntado.

La queja no es nueva y las patronales vascas han señalado ya en varias ocasiones que la tramitación administrativa ahuyenta a veces las operaciones, especialmente si se trata de descontaminación de suelos industriales. Por eso el lehendakari, en el pleno de política general del pasado septiembre, anunció la creación de una «autopista administrativa» para proyectos prioritarios en Euskadi. Una simplificación que se reforzará con la creación de la figura de «proyecto estratégico» para que los así calificados gocen de una ventanilla exprés.

De momento, el Ejecutivo no ha registrado el proyecto, que requiere de un proyecto de ley que debería aprobar el Parlamento vasco. La queja no es nueva, en la pasada legislatura la entonces consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, se lamentó varias ocasiones sobre la tardanza de más de cuatro años levantar un parque eólico desde que se presenta.