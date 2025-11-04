El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El consejero de industria, Mikel Jauregi, en una sesión del Parlamento vasco E. C.

El Gobierno vasco invertirá 100 millones en pymes y 'startups' de Euskadi

El presupuesto de Industria crece un 19% hasta los 750 millones y dedica más de dos de cada diez euros a desarrollar suelo industrial, un total de 178 millones

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Martes, 4 de noviembre 2025, 14:30

Comenta

El departamento de Industria es una de las 'niñas bonitas' del Gobierno vasco en esta legislatura. Y es que el Ejecutivo del lehendakari Imanol Pradales ... ha hecho de este sector un objetivo principal para poner fin a la fuga de empresas y centros de decisión de Euskadi, así como para reforzar la actividad industrial vasca. Así se nota en el Presupuesto de la cartera gestionada por el consejero Mikel Jauregi, que cuenta con 750 millones de euros, un 18,9% más que el año pasado gracias a la inyección de 100 millones recibida del Instituto Vasco de Finanzas, dependiente del departamento de Hacienda. Una aportación que proviene del endeudamiento de mil millones al que recurrió el Gobierno para invertir en empresas.

