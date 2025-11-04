El Gobierno vasco invertirá 100 millones en pymes y 'startups' de Euskadi

El departamento de Industria es una de las 'niñas bonitas' del Gobierno vasco en esta legislatura. Y es que el Ejecutivo del lehendakari Imanol Pradales ... ha hecho de este sector un objetivo principal para poner fin a la fuga de empresas y centros de decisión de Euskadi, así como para reforzar la actividad industrial vasca. Así se nota en el Presupuesto de la cartera gestionada por el consejero Mikel Jauregi, que cuenta con 750 millones de euros, un 18,9% más que el año pasado gracias a la inyección de 100 millones recibida del Instituto Vasco de Finanzas, dependiente del departamento de Hacienda. Una aportación que proviene del endeudamiento de mil millones al que recurrió el Gobierno para invertir en empresas.

Con esos recursos extra, Industria lanzará dos fondos de inversión de capital riesgo que gestionará directamente. Uno, denominado Handituz, servirá para fomentar el crecimiento y desarrollo de 'startups' en Euskadi con facturaciones inferiores a 3 millones. La segunda herramienta será una segunda edición de Ezten, destinado a tomar participaciones minoritarias en pymes para favorecer sus crecimiento con inversiones o compras de otras empresas. Serán dos líneas que se añadan a las ya conocidas como Finkatuz e Indartuz, donde se acumulan más de 900 millones de capital y están diseñadas para grandes operaciones, como la de Talgo.

80 millones para autoconsumo de empresas y hogares

En las acciones que ha defendido Jauregi en el Parlamento vasco al presentar las líneas generales de sus partidas presupuestarias, destacan las líneas de ayudas. Subvenciones que se gestionan en su gran mayoría a través de la sociedad pública SPRI y que suman más de 600 millones. En este campo, ha destacado los 80 millones que se destinarán a autoconsumo para que empresas y también hogares afronten inversiones en instalaciones energéticas sostenibles.

Uno de los programas de ayudas más fuerte, Hazitek, crece un 28%, con 119 millones. Unos recursos que buscarán financiar acciones en empresas que refuercen el empleo de la inteligencia artificial (22 millones), el desarrollo de motores aeronáuticos y acciones para la generación de datos que se integren en el 'hub' de 'dato soberano' impulsado por el Ejecutivo.

Simplificación de las líneas de ayudas

Además del autoconsumo, el departamento ha reforzado en su proyecto presupuestario la dotación a acciones sobre la red eléctrica, los combustibles renovables, donde participa como socio de Petronor en el desarrollo de combustibles sintéticos y la generación de hidrógeno verde.

La simplificación y reducción de burocracia ha sido un elemento que ha vuelto ha señalar como un objetivo el consejero de Industria. En esa línea, ha destacado que se han reagrupado todas las líneas de ayudas en la mitad pasando de 44 programas a 22.

El 23% del Presupuesto se dedica a suelo industrial

El desarrollo de nuevas superficies para la instalación de actividades fabriles y empresariales en Euskadi es, no obstante, uno de los mayores esfuerzos de gasto. Así, en total, se destinan 178,5 millones para tratar de paliar una de las mayores dificultades para atraer actividades a Euskadi: la falta de suelo.

En recuperación y regeneración de polígonos se contemplan 52,6 millones, por 25,9 para nuevos desarrollo, así como 100 millones más para reforzar las instalaciones de los Parques Tecnológicos.

En la recuperación de suelo destacan las actuaciones de Burtzeña, en Barakaldo, en Etxeuli (Santurtzi) y en Erandio. En el capítulo de nuevos desarrollos la principal línea es la del polígono de Eskuaitzeta, que se convertirá en el más grande de Gipuzkoa con una inversión de 10 millones. La otra gran inversión es la destinada a un proyecto histórico: el VIAP de Vitoria. Esta zona industrial proyectada entre el aeropuerto de Foronda y el Parque Tecnológico de Álava recibirá 4,8 millones.

En cuanto a la red de Parques Tecnológicos, Jauregi ha recordado que están al 90% de ocupación y es necesario generar nuevos espacios. Una tarea para que el Presupuesto destina 100 millones y que se repartirán con 21,6 al Campus de Bilbao, 19,5 a Derio, también en Bizkaia y la partida más importante, 38 millones, es para el Parque Tecnológico de Álava. En estas instalaciones hay pendiente una ampliación desde hace años.