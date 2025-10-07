El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Los tribunales conceden la incapacidad absoluta a una trabajadora de 43 años con cáncer de mama y episodios depresivos

Concluyen que su estado de salud actual «no es compatible con ningún desempeño laboral», después de que la Seguridad Social le hubiera denegado la solicitud de baja definitiva

Jorge Murcia

Martes, 7 de octubre 2025, 00:16

Comenta

Una mujer de 43 años que trabaja de administrativa en una bodega riojana ha conseguido ante la justicia la incapacidad permanente absoluta que le había denegado la Seguridad Social. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de La Rioja considera que la situación actual de la trabajadora, con un cáncer de mama además de otras patologías físicas y episodios depresivos, «no es compatible con ningún desempeño laboral».

La Sala de lo Social del TSJ riojano resuelve así el recurso interpuesto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) contra una sentencia del 2 de junio de un tribunal de primera instancia de Logroño. El Juzgado de lo Social número 2 de la capital riojana había concedido la incapacidad permanente absoluta -que inhabilita a un trabajador para toda profesión u oficio- a la mujer, después de que la Dirección Provincial del INSS se la denegara.

La sentencia le reconoce por tanto el derecho a percibir una prestación equivalente al 100% de su base reguladora, «revisable en un plazo de dos años».

La trabajadora presentaba, según dos informes médicos, secuelas derivadas del tratamiento de un cáncer de mama en grado IV (intervención quirúrgica, quimioterapia y radioterapia con mastectomía izquierda y linfadenectomía axilar), escoliosis lumbar, síndrome del túnel carpiano en la mano derecha, parestesias en ambas manos, deterioro cognitivo moderado y episodio depresivo moderado.

Tanto el INSS como la TGSS interpusieron un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia riojano al considerar que las dolencias de la trabajadora supondrían una incapacidad «para trabajos que impliquen esfuerzos físicos, manipulación o carga de pesos, bipedestación o deambulación prolongada y moderados requerimientos físicos y emocionales».

Alegaban también que el trabajo desempeñado por la mujer «permite cambios posturales», y que existen profesiones en el mercado laboral «con todavía menores requerimientos físicos e intelectuales». Además, de probarse el deterioro cognitivo moderado, podría reconocerse «una incapacidad permanente total para su profesión habitual, pero no una absoluta».

El TSJ riojano recuerda que, según consta en la sentencia del juzgado de Logroño, la trabajadora «dolor y limitación en la movilidad del hombro izquierdo». Además, «presenta un episodio depresivo moderado», y «el tratamiento de quimioterapia y radioterapia ha derivado en un diagnóstico de fibromialgia y dolor crónico generalizado, patologías muy limitantes actualmente».

El TSJ reconoce que estas patologías producen una limitación para actividades laborales de esfuerzos físicos moderados, pero subraya que la mujer desarrolla labores administrativas.

Sin embargo, «también ha sido diagnosticado (…) un deterioro cognitivo moderado, falta de concentración, memoria, situación que limita la capacidad de la actora para actividades de concentración, responsabilidad (...)».

Además, el fallo del juzgado de Logroño subraya que la trabajadora «está en seguimiento en la unidad de salud mental por un episodio depresivo moderado, dificultades de concentración y atención. Tendencia al llanto, ánimo depresivo, irritabilidad, ansiedad basal elevada, dificultad para el autocontrol. Percepción de ser una carga y deseo pasivo de morir».

Situación revisable en dos años

Este conjunto de patologías «limita toda actividad laboral» de la trabajadora en este momento, «sin perjuicio de que pueda revisarse esta situación en un plazo de dos años teniendo en cuenta que los efectos secundarios de la quimioterapia y terapia hormonal pueden ir desapareciendo con los años».

El tribunal considera que «se concluye sin esfuerzo argumentativo especial que la demandante es tributaria de una incapacidad permanente absoluta». Recuerda además que la trabajadora fue diagnosticada en diciembre de 2024 por la clínica universitaria de Navarra de fibromialgia y fatiga crónica inducidas por el tratamiento hormonal del cáncer.

El último informe de rehabilitación refleja que no ha notado mejoría respecto a sus dolores en la zona pectoral y axilar y sus limitaciones de movilidad en el hombro.

Y concluye el TSJ afirmando que ese conjunto de dolencias no permiten, «en su estado evolutivo actual, ningún quehacer laboral en las debidas condiciones de profesionalidad y eficacia».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «He estado media hora esperando al metro y he llegado tarde al instituto»
  2. 2

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  3. 3 Jornada de lunes caótica en el metro de Bilbao
  4. 4

    El bilbaíno de 84 años víctima del timo de una cubana: «Me engatusó con cariño y me ha robado 65.000 euros»
  5. 5 Un experto en longevidad explica por qué «los andaluces enferman más que los vascos»
  6. 6

    Así liquida Israel a sus enemigos: no hay un lugar donde esconderse
  7. 7 El canciller alemán amenaza con retirarse de Eurovisión si se expulsa a Israel
  8. 8 Polémica portada de la revista sobre la mano de Irulegi: ¿por qué salen Dani Rovira y Clara Lago?
  9. 9

    Macron da 48 horas a Lecornu para negociar la formación de un Gobierno y evitar elecciones
  10. 10

    Cientos de turistas atrapados en el Everest por una tormenta de nieve

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los tribunales conceden la incapacidad absoluta a una trabajadora de 43 años con cáncer de mama y episodios depresivos

Los tribunales conceden la incapacidad absoluta a una trabajadora de 43 años con cáncer de mama y episodios depresivos