Cómo solicitar que nos devuelvan los gastos médicos en el extranjero Los tratamientos médicos recibidos en otros países de la UE pueden recuperarse total o parcialmente

La tarjeta sanitaria europea permite recibir tratamientos médicos durante estancias temporales en otros países de la Unión Europea (UE). Si la atención es gratuita para los residentes de ese país, el visitante no tendrá que pagar nada. En caso contrario, la factura podría llegar a ser muy elevada.

La buena noticia es que existe la posibilidad de solicitar el reembolso de esos gastos médicos de regreso al país de origen, bien al organismo público correspondiente, o al seguro médico si se tiene uno contratado.

Los gastos se devolverán según las normas y baremos del país en el que se haya recibido tratamiento. Es decir, se reembolsará el coste total, o la parte correspondiente al paciente si hay copago.

El proceso de devolución se puede realizar de forma sencilla en la Sede Electrónica de la Seguridad Social con la siguiente documentación:

-Documento de identidad de la persona solicitante.

-Documentos que demuestren el tratamiento médico recibido en el país extranjero: minuta de honorarios médicos recetas valoradas por la farmacia señalando los productos dispensados, factura de hospital o clínica, factura de otros servicios o tratamientos, o justificante acreditativo del pago realizado por la persona solicitante (extracto bancario, factura sellada, etc.).

El plazo realizar la solicitud es amplio: hasta cinco años tras haber abonado los gastos de tratamiento médico.

Proceso de solicitud 'online'

Para poder identificarse electrónicamente en la página web de la Seguridad Social hay que disponer de certificado digital o Cl@ve. En caso contrario también es posible realizar el trámite con si se tiene acceso a un correo electrónico y una tablet o 'smartphone'.

El primer paso es entrar en la plataforma web habilitada por la Seguridad Social para todos aquellos trámites relacionados con las prestaciones que gestiona: solicitudes, información y otro tipo de servicios.

Para comenzar la solicitud hay que descargar y rellenar el formulario. Al ser un PDF editable, se puede cumplimentar desde el mismo navegador del ordenador.

Es importante comprobar que los datos estén correctamente cumplimentados y no olvidar incluir el teléfono móvil y correo electrónico por si necesitan contactar con nosotros.

En este caso no es necesario imprimir el formulario para firmarlo, ya que es posible hacerlo durante el proceso.

Una vez cumplimentado hay que guardarlo en su lugar que recordemos, porque más tarde deberemos adjuntarlo.

El siguiente paso nos lleva de regreso a la pestaña anterior, donde tendremos que pulsar en la pestaña 'Enviar solicitud'. Si se presenta en nombre de otra persona hay que marcar la casilla correspondiente.

Para verificar nuestra identidad deberemos introducir los datos tal y como aparecen en el DNI. Luego habrá que indicar el correo electrónico al que se nos enviará un código de verificación necesario para continuar el proceso.

En caso de no recibirlo hay que revisar la carpeta de 'spam' por si estuviera allí. Si no lo localizáramos tampoco en esa carpeta podemos cambiar la dirección de correo electrónico.

Identificacion mediante selfi

El siguiente paso consiste en la identificación, mediante una foto y mostrando el documento de identidad. Si lo necesitáramos, podríamos tomar la fotografía con el móvil o la tablet escaneando un código QR que aparecerá pulsando la pestaña correspondiente en la web.

Una vez subida la fotografía hay que adjuntar las dos caras del documento de identidad en formato PDF, JPG o PNG. Antes de continuar debemos asegurarnos de que tanto la fotografía como las imágenes del DNI son nítidas y se visualizan correctamente. En la siguiente pantalla tendremos que rellenar el resto de datos de contacto.

Al final de la página encontraremos una pestaña para adjuntar el formulario. Dentro de las instrucciones que encontraremos en el propio formulario se indica la documentación que debemos adjuntar según nuestra situación.

Después hay que marcar las casillas de consentimiento, firmar en el recuadro (se puede hacer con el ratón del ordenador o el dedo en caso de hacerlo con tablet o móvil) y pulsar en 'Terminar'.

Tendremos la ocasión de visualizar un resumen de nuestra solicitud, donde comprobar todos los datos introducidos durante el proceso. Después sólo queda pulsar el botón 'Enviar', e introducir un código de confirmación que en ese momento nos enviarán al correo electrónico.

Una vez completado el proceso, se nos mostrará un código de seguimiento de solicitud, que también llegará por correo electrónico. Desde la misma pantalla también se puede descargar el justificante de la solicitud

La resolución de la Seguridad Social (tanto si es positiva como si se rechaza) la recibiremos en nuestro domicilio, o en el de la persona a la que representemos.

Si la petición tiene respuesta favorable, recibiremos los gastos correspondientes a partir de la siguiente mensualidad.

En caso de negativa, tenemos derecho a presentar una reclamación en un plazo de 30 días hábiles desde la recepción de la notificación, en la propia sede electrónica de la Seguridad Social. El organismo público tiene un plazo de 45 días hábiles para responder a la reclamación.

