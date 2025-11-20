El SEPE estudia frenar la nueva declaración de la renta obligatoria desde 2026 a quien cobra un subsidio Uan asesora del organismo estatal confirma que la aplicación de esta novedad del Real Decreto aún está en el aire

Gabriel Cuesta Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:04 Comenta Compartir

Quizás no se haya escrito el último capítulo sobre la nueva obligación de presentar la declaración de la renta para aquellos que cobren una prestación del SEPE, bien sea el paro o bien sea un subsidio. A pesar de estar incluida esta norma en el nuevo Real Decreto que entró en vigor el 1 de noviembre de 2024, todavía quedan dudas por despejar sobre cuándo comenzará a aplicarse. En un primer momento, era inminente para los beneficiarios de las ayudas que naciesen después de tal fecha. Luego, el organismo decidió posponerlo a 2026 (para las rentas correspondientes a 2025) al entender que se creaba una dualidad normativa dentro del mismo año. Y ahora una asesora de la Subdirección General de Prestaciones del organismo ha dejado caer que quizás haya cambios y no sea efectivo todavía en 2026.

Obligar a los perceptores de las prestación por desempleo a rendir cuentas a Hacienda era una de las principales novedades que incluía el nuevo Real Decreto que traza la reforma asistencial a la que se sometió el SEPE. Inicialmente, se hacía efectiva ya en la declaración de la renta del ejercicio 2024, la que debía presentarse este año. Sin embargo, finalmente el Ministerio de Trabajo decidió frenarlo mediante una instrucción porque «durante los diez primeros meses no había obligación de tributar», algo beneficioso frente a aquellos cuya prestación naciese en los dos últimos meses del año.

Ese cambio aplicado por Trabajo solo se refería a esta pasada campaña de renta 2024. Por tanto, en 2026 los parados beneficiarios de la prestación contributiva o aquellos que cobran un subsidio por desempleo ya sí tendrán que presentarla la declaración de la renta, con independencia de que cumplan o no el importe mínimo para hacerla, como dicta la norma. Sin embargo, puede que haya de nuevo cambios. María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, explicaba en Onda Madrid que se estaban «estudiando otras posibilidades» al entender que los desempleados pueden verse demasiado perjudicados por la medida. «El año que viene, cuando llegue la campaña de la declaración de la renta, y consultes la web del SEPE o la administración tributaria correspondiente», añadía.

IRPF

El SEPE pretende por el momento imponer la presentación la declaración anual correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) ante la Administración Tributaria o el organismo foral correspondiente. Una novedad que, de incumplirse, podría suponer la suspensión inmediata de la prestación, actualmente en 570 euros, aunque con una bajada escalonada con el paso de los meses. Incluso el reembolso de la misma.

Rendir cuentas a Hacienda será obligatorio, independientemente del tiempo o la cuantía de la prestación en cuestión. Tampoco importa si se han alcanzado el mínimo de ingresos o si se cuenta con varios pagadores. Con el mero hecho de cobrar una ayuda del SEPE, ya debe realizarse ese trámite si el beneficiario no quiere ver en peligro el cobro de la ayuda.

DAR

El caso es especial para las personas que cobran el subsidio para mayores de 52 años, actualmente fijado en 480 euros y una cotización del 125% sobre el SMI. En caso de que el trámite de rendir cuentas a Hacienda sea obligatorio, se sumará al ya existente de cumplimentar la Declaración Anual de Rentas (DAR). Una norma que ya existía antes de la reforma y con la que el SEPE se asegura que los perceptores de esta ayuda específica no superan los ingresos equivalentes al 75% del SMI.

El primer documento, el DAR, debe presentarse cuando transcurran doce nuevos meses desde el nacimiento del derecho al subsidio o cada vez que transcurran doce nuevos meses desde la última reanudación. El plazo de presentación es de quince días hábiles a partir de la fecha indicada. De no hacer este trámite, se interrumpirá el pago y la cotización por la prestación.