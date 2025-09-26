¿Puedo instalar un punto de recarga para el coche eléctrico en mi plaza de garaje? ¿Quién paga la factura? Según la ley sólo se requeriere la comunicación previa a la comunidad; el resto de propietarios no puede prohibirnos hacer la instalación

Uno de los factores clave en la compra de un coche eléctrico es la posibilidad de contar con un punto de recarga propio, algo que podría parecer sólo accesible para quienes tienen una vivienda unifamiliar. Sin embargo, no es así; también podemos realizar una instalación individual en un garaje comunitario incluso cuando no residimos en el mismo edificio en el que se encuentre.

Lo primero que tendríamos que hacer es plantear la cuestión a la comunidad por si hubiera otros interesados y se pudiera valorar la colocación de un punto de recarga compartido. Pero si no los hay, el resto de propietarios no puede prohibirnos hacer la instalación, siempre que la coloquemos en nuestra plaza. Así lo indica expresamente el artículo 17.5 de la Ley de Propiedad Horizontal, que establece que «la instalación de un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso privado en el aparcamiento del edificio, siempre que éste se ubique en una plaza individual de garaje, sólo requerirá la comunicación previa a la comunidad».

Ahora bien, si no podemos hacer esa instalación sin alterar elementos comunes o sin hacer inservible «alguna parte del edificio para el uso y disfrute de un propietario», la cosa cambia. En el primer caso nos hará falta contar con el acuerdo de tres quintas partes de los propietarios y, en el segundo, con el consentimiento expreso de los afectados.

Obviamente, dado que el uso va a corresponder únicamente a un vecino, la Ley también señala que «el coste de dicha instalación y el consumo de electricidad correspondiente serán asumidos íntegramente por el o los interesados directos en la misma». Esto quiere decir que necesitaremos una línea con un contador independiente al de la comunidad.

Si el garaje se encuentra en el mismo edificio en el que residimos seguramente podremos aprovechar la infraestructura eléctrica que ya existe; la electricidad se canalizaría desde el contador de tu vivienda hasta tu plaza de garaje. Si no es posible conectar un cable desde el contador del domicilio o si tenemos la plaza en otro inmueble tendremos que establecer un nuevo punto de suministro eléctrico (con un nuevo contador) dedicado exclusivamente a la recarga del vehículo.

