La pesadilla de un grupo de música 'heavy' vizcaíno en EE UU: deportados tras ser retenidos 24 horas

Iba a ser una de las experiencias de sus vidas, pero para dos de los miembros de Valkyria -grupo vizcaíno de heavy metal melódico- resultó ... ser una amarga constatación de lo complicadas que se han puesto las relaciones, en casi cualquier ámbito imaginable, con los Estados Unidos de Trump. En este caso, respecto a los problemas que muchos viajeros se encuentran al intentar entrar en el país.

Los cuatro músicos de Valkyria aterrizaron a primera hora de la tarde del pasado 6 de marzo en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, desde Bilbao y tras una escala en Múnich, para actuar en un festival (United by Rock) que iba a girar por tres ciudades estadounidenses.

Dos de ellos (Roberto Estrada y Jon Romero) pasaron sin problema el control aduanero del aeropuerto, pero Yeray Hernández y Borja Aguirre fueron interrogados, retenidos durante 24 horas y deportados de vuelta a Bilbao.

«No entendíamos por qué ellos pasaban (lo hicieron juntos por el mismo puesto de control) y a nosotros (cada uno hizo cola en una fila distinta) no nos dejaban», cuenta a este periódico Yeray Álvarez, portugalujo de 28 años, voz y guitarra del grupo.

Empezó entonces para ellos un largo, tedioso y repetitivo interrogatorio en el que tuvieron que contar que habían obtenido el visado sin problemas, que llegaban al país para tocar en Los Ángeles, Santa Ana y Las Vegas, y que cuatro días más tarde tenían previsto volver a casa.

Como las explicaciones no convencían a los agentes aduaneros, fueron llevados a una sala donde se amplió el interrogatorio. De allí les condujeron a otra instancia para registrarlos y confiscar todos sus efectos personales. Apareció entonces un oficial de policía, «de origen hispano, que se comunicó en español y fue amable en todo momento» para profundizar aún más en sus preguntas.

Al final, llegaron a la conclusión de que el visado no era el adecuado para las características de la visita, que probablemente hubieran necesitado uno de trabajo temporal, pese a que sus dos compañeros habían conseguido entrar en el país sin problema. «No nos supo responder por qué. Simplemente, que ellos ya estaban dentro, y punto», relata Yeray.

Sólo al cabo de dos o tres horas les permitieron, «como favor» comunicarse con algún amigo o familiar. «Me puse en contacto por Whatsapp con el batería (Jon), para que avisara a todo el mundo, mientras que Borja llamó a su padre». Poco después, este recibió una llamada de la embajada española -con la que se había comunicado su padre- con un mensaje decepcionante: no se podía hacer nada.

Los problemas de 'Hijos de Overon'

En el mismo vuelo, desde la escala en Múnich, había viajado otro de los grupos españoles que iba a participar en el festival, 'Hijos de Overon'. «Retuvieron a tres de los componentes. A dos les soltaron a los pocos minutos, pero el tercero fue deportado unas horas después».

Yeray y Borja tuvieron peor suerte aún, porque permanecieron encerrados algo más de 24 horas en una sala apenas amueblada con camastros para dormir y algunos sofás, y unos 'snacks' y cereales como único alimento. Mientras tanto, privados de la mitad del grupo, los dos restantes miembros no tenían más remedio que asistir como espectadores al festival en el que un principio iban a tocar.

Al día siguiente (7 de marzo) por la tarde Yeray y Borja eran deportados a Bilbao vía Fráncfort. «Hubo un detalle que me llamó la atención: no nos devolvieron a nosotros los pasaportes, sino que se los entregaron a la tripulación con la orden de que no nos los dieran hasta que saliera el vuelo», dice extrañado el músico portugalujo.

A pesar de la pequeña odisea que les hicieron pasar -por supuesto no comparable a las vejaciones que otros ciudadanos europeos han sufrido en los aeropuertos estadounidenses-, destaca el trato correcto que recibieron el todo momento. «Eso sí, fueron totalmente inflexibles. Que entendían nuestra situación, y que sólo seguían órdenes».