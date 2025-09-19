Así funciona Bizum para los menores de edad Cada vez más bancos lanzan cuentas corrientes adaptadas para adolescentes que les permiten usar la aplicación, aunque con ciertas limitaciones

Jorge Murcia Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:09 Comenta Compartir

Casi 30 millones de personas utilizan asiduamente Bizum, el popular servicio de pagos instantáneos y gratuitos creado hace nueve años por la banca española. Y no todas son mayores de edad. De hecho, su avance entre los adolescentes es imparable.

El uso de Bizum requiere de una cuenta bancaria asociada a un número de teléfono móvil. Pero no tiene por qué estar a nombre de un menor: el único requisito imprescindible para los usuarios de ese segmento de la población es tener un 'smartphone'. Y ya a los 12 años, casi el 70% poseen uno, según el estudio 'Móviles en España 2025' de TSB Education.

De todas formas, los bancos han convertido esta herramienta «en un gancho para captar clientes jóvenes y fidelizarlos», consideran en el comparador de productos financieros HelpMyCash. Eso sí, son los padres o tutores legales quienes abren la cuenta a nombre del menor y quienes la supervisan.

En los últimos años, y al rebufo de la popularidad de Bizum, las entidades financieras han ideado cuentas corrientes sin comisiones para adolescentes. Una de las últimas en hacerlo ha sido ING, cuyos usuarios de entre 14 y 17 años pueden tener su propia tarjeta, pagar con el teléfono móvil, acceder a su 'app' y enviar y recibir dinero por Bizum.

El banco neerlandés se suma así a otros que operan en España y que ofrecen el servicio de pagos a menores de edad, como BBVA, Bankinter, Imagin, Kutxabank, Cajasur, Cajamar y Globalcaja.

«No se trata de un servicio nuevo», explican en HelpMyCash, «sino una versión de Bizum adaptada a los más pequeños y supervisada por sus tutores legales». Como norma general, los menores pueden usar Bizum a partir de los 12 años, aunque todo depende de la operativa de cada banco.

Límites de dinero o de operaciones

Además, suelen tener unos límites (por cantidad de dinero o por número de operaciones) inferiores a los de los adultos. Por ejemplo, ING -que recientemente ha estrenado una cuenta corriente sin comisiones para chavales de entre 14 y 17 años que les permite tener su propia tarjeta y pagar con el móvil- y BBVA permiten enviar hasta 50 euros por operación. Para los adultos ese tope es mucho mayor, de 1.000 euros.

Bankinter, por su parte, eleva el máximo a 200 euros, «aunque los padres pueden establecer límites máximos diarios, semanales o mensuales», explican los expertos del comparador financiero.

«Las cuentas para niños cada vez se parecen más a las de los adultos, lo que les permite mejorar su educación financiera y aprender a relacionarse con los bancos desde pequeños», afirman en HelpMyCash. Eso sí, «los padres tienen que supervisar la actividad de los niños y enseñarles a administrar su dinero», añaden los expertos del comparador.

Estas cuentas suelen ser, además, gratuitas. No tienen comisiones de mantenimiento ni cobran por emitir una tarjeta. Ni por utilizar Bizum. «Los bancos se han esforzado para que sus productos para menores sean cada vez más atractivos. La competencia es cada vez mayor con un aumento de las ofertas para niños», resumen en HelpMyCash.