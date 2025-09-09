El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El primer ministro, François Bayrou. AFP

La tensión política agita la deuda francesa, que cotiza con la mayor prima de riesgo de la zona euro

Los inversores venden bonos del país ante el caos por la caída del primer ministro François Bayrou

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 9 de septiembre 2025, 14:26

Se acabó la calma. La resistencia que había mostrado la deuda francesa en los últimos días frente al caos político en el país se ha ... visto esta mañana resentida por la caída del Gobierno de François Bayrou. Los inversores deshacen posiciones en deuda gala, provocando que, por primera vez en muchos años, los bonos franceses coticen con la mayor prima de riesgo de toda la zona euro, superando por momentos incluso a la italiana, que siempre ha sido el 'patito feo' de la región por su grave indisciplina fiscal.

