«Hemos llevado la firma de pólizas al máximo histórico tras los aranceles»

Si hay algo claro para el comercio internacional es que su escenario ha cambiado definitivamente. La política arancelaria de Donald Trump ha terminado por poner ... el epitafio al multilateralismo. Una situación en la que el riesgo de las ventas al exterior, base de la economía vasca, pasa a otro escalón. Por eso Cesce, la compañía participada por el Estado que concede seguros de crédito a la exportación, lleva tiempo notando un fuerte incremento de la demanda. Así lo explica a EL CORREO su presidente ejecutivo, Pablo de Ramón-Laca. Este Economista del Estado ha sido Director General del Tesoro y Política Financiera y ha trabajado en el Fondo Monetario Internacional, pero sus estudios de Filosofía, Política y Economía en la Universidad de Oxford le dan una perspectiva más global al análisis sobre la situación actual. Reconoce que el acuerdo arancelario entre la UE y EE UU «no es el que queríamos», pero reivindica la certidumbre que genera y destaca la buena situación de las empresas para buscar nuevos mercados.

– ¿Qué impactos están notando por los aranceles de Estados Unidos?

– Las empresas son cada vez más conscientes de la necesidad de asegurarse por la incertidumbre . De todos modos, la situación actual no ha sorprendido del todo porque se venía detectando ya desde hace tiempo una tensión.

– ¿Ha detectado ya una búsqueda de mercados alternativos a EE UU?

– Ya hay una cierta desviación del comercio. Es cierto que la relación comercial con Estados Unidos es muy importante, todos los días cruzan el océano 4.500 millones de euros, pero nuestras empresas han ganado una gran capacidad para exportar en los últimos 15 años.

– ¿A qué países se han incrementado la ventas?

– Sobre todo a Latinoamérica, al norte de África y en Asia, en particular, a China. Pero también dentro de Europa. Y, en este punto, debemos ser conscientes de que tenemos mucho trabajo que hacer en la UE para reducir los aranceles internos. Compartimos una divisa, sí, pero todavía hay muchísimas barreras no arancelarias.

– ¿Bruselas ha claudicado con la firma del acuerdo de un arancel genérico del 15% con EE UU?

– No es el que hubiera querido la mayoría, pero reduce mucha incertidumbre. Es el primer paso, además, soy optimista por la situación de las empresas en España. Han reducido mucho la deuda estos años y han hecho muchos ajustes. Están en condiciones de invertir y tienen capacidad de internacionalizarse. Hay ahora una oportunidad muy importante con el acuerdo alcanzado con los países de Mercosur. Hay nuevos mercados y ahí está Cesce, para explorar esos destinos. Hace falta más apoyo público para cubrir los riesgos de la internacionalización. Ese es nuestro papel.

– ¿Están recibiendo más demanda?

– Sí. Teníamos contratadas, a cuenta de riesgo político y respaldado por el Estado, más de 3.300 millones de pólizas. Es el máximo histórico. Y la cartera asegurada por cuenta del Estado ha superado por primera vez los 20.000 millones. Así que hay una relación directa con el estallido de los aranceles, somos más necesarios que nunca. Además, en la valoración del 'riesgo país' queremos aumentar nuestra capacidad. El plan es dar más peso a este área de análisis porque somos el único que puede poner precio a ese riesgo, por eso potenciaremos el departamento de análisis de país.

– ¿Esa situación está subiendo las primas de los seguros?

– Hay que explicar que Cesce actúa como dos empresas. Una de ellas sería la que opera por cuenta del Estado a costa del Fondo de Reserva de los Riesgos de Internacionalización. Y es el Estado, a través de una comisión interministerial, la que toma las decisiones. Se centra, por lo tanto en el riesgo político, que no sube la prima, no está regulado. Y luego, en la operación por cuenta propia que prestamos en seguros de crédito, como la siniestralidad sigue siendo muy baja y está la competencia del Autoseguro, no está aumentando el coste.

«Europa estaba apalancada»

– ¿Qué peso tienen las empresas vascas en esas pólizas?

– En la actividad por cuenta del Estado, de esos 20.000 millones asegurados, el 15,5% es de empresas con sede en el País Vasco. Es la segunda autonomía del país, detrás de Madrid, pero representando el doble de lo que hay en Cataluña.

– Hay importantes empresas vascas, como Tubacex o Tubos Reunidos, que exportan materiales para petróleo y gas, ¿podrán seguir contando con la cobertura deCesce?

– La parte aseguradora por cuenta del Estado ha de ser plenamente compatible con la política de cambio climático del Gobierno. El deseo es ponderar mucho la parte renovable, por eso el 74% de lo que suscribimos el año pasado estaba calificado como verde. En los proyectos de petróleo y gas, se sigue refinanciando lo que ya existe, pero proyectos nuevos es difícil estudiarlos.

– ¿Cómo afectaría a las empresas españolas un embargo comercial a Israel?

– Cesce tiene unas 300 empresas que, a su vez, tienen deudores de Israel. Clientes directamente de ese país no tenemos. Por tanto, es una parte minúscula, la suma acumulada es de 50 millones de euros, con lo que estamos perfectamente preparados para asumir las consecuencias de lo que se pueda decidir. España sí tiene alguna dependencia en términos de tecnología y de Defensa, pero es necesario seguir presionando a Israel para lograr parar la situación en Gaza.

– ¿Está preparada Europa para responder a la presión de China y Estados Unidos?

– Europa estaba muy apalancada en un orden internacional basado en reglas. Y la ruptura de esa situación nos ha sorprendido en mala situación. Pero tenemos capacidad de gasto y de consumo, y eso nos da poder negociación para generar una política comercial europea. Somos 450 millones de ciudadanos, pero tenemos más poder de consumo que los 1.300 millones de China. Hay cosas que corregir, sí, pero tenemos un plan: los informes Draghi y Letta. Es clave que Europa salga más reforzada.