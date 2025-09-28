El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El presidente ejecutivo de Cesce, Pablo de Ramón-Laca Jordi Alemany
Pablo de Ramón-Laca | Presidente ejecutivo de Cesce

«Hemos llevado la firma de pólizas al máximo histórico tras los aranceles»

Alerta de la creciente importancia del 'riesgo político' y señala que en Euskadi hay asegurados 3.100 millones de exportaciones

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Domingo, 28 de septiembre 2025, 20:22

Si hay algo claro para el comercio internacional es que su escenario ha cambiado definitivamente. La política arancelaria de Donald Trump ha terminado por poner ... el epitafio al multilateralismo. Una situación en la que el riesgo de las ventas al exterior, base de la economía vasca, pasa a otro escalón. Por eso Cesce, la compañía participada por el Estado que concede seguros de crédito a la exportación, lleva tiempo notando un fuerte incremento de la demanda. Así lo explica a EL CORREO su presidente ejecutivo, Pablo de Ramón-Laca. Este Economista del Estado ha sido Director General del Tesoro y Política Financiera y ha trabajado en el Fondo Monetario Internacional, pero sus estudios de Filosofía, Política y Economía en la Universidad de Oxford le dan una perspectiva más global al análisis sobre la situación actual. Reconoce que el acuerdo arancelario entre la UE y EE UU «no es el que queríamos», pero reivindica la certidumbre que genera y destaca la buena situación de las empresas para buscar nuevos mercados.

