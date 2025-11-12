El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El consejero de Industria del Gobierno vasco, Mikel Jauregi. Igor Aizpuru

El Gobierno vasco, satisfecho con las explicaciones de Jainaga

El presidente de Sidenor envía por escrito al Ejecutivo los detalles del caso tras defender ante el juez su inocencia por la venta de acero a Israel

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:35

Comenta

El consejero de Industria del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, se ha mostrado satisfecho este miércoles con las explicaciones aportadas por José Antonio Jainaga, tras su declaración en la Audiencia Nacional ... . El presidente de Sidenor ha enviado por escrito en el mismo día los detalles sobre la situación del caso en el que defiende su inocencia. Para Jauregi «permiten completar y clarificar algunas de las informaciones aparecidas hasta la fecha».

