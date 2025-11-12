El Gobierno vasco, satisfecho con las explicaciones de Jainaga

El consejero de Industria del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, se ha mostrado satisfecho este miércoles con las explicaciones aportadas por José Antonio Jainaga, tras su declaración en la Audiencia Nacional ... . El presidente de Sidenor ha enviado por escrito en el mismo día los detalles sobre la situación del caso en el que defiende su inocencia. Para Jauregi «permiten completar y clarificar algunas de las informaciones aparecidas hasta la fecha».

El consejero de Industria ha querido «agradecer» expresamente al presidente de Sidenor su «disposición» para trasladar los detalles de la causa «por escrito en cuanto ha tenido posibilidad, en el marco del proceso de investigación». Además, ha insistido en que la causa y la operación Talgo son «dos cosas distintas» y ha recordado que siguen «totalmente implicados» en finalizar la operación. La toma de control del fabricante de trenes afronta la fase final con la convocatoria de la junta de accionistas el próximo 12 de diciembre conocida también este miércoles.

Petición de explicaciones

La investigación de Jainaga pilló por sorpresa a los gobiernos central y vasco, que son socios del industrial para relanzar Talgo. El presidente de Sidenor ultimará en el próximo mes la toma del control del fabricante de trenes con apoyo económico importante de ambos ejecutivos. Hasta ahora, las dos administraciones han querido separar ambos planos defendiendo la continuidad de la solución para Talgo.

Pero la portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, cuatro días después de conocerse la causa, reconoció que habían «pedido explicaciones» al industrial vasco y que serían «exigentes y respetuosos». En cualquier caso, el Ejecutivo de Pradales se mostró siempre confiado pidiendo «cautela» y no hacer «juicios paralelos».

El propio empresario anunció el 30 de octubre que él mismo daría las explicaciones a la sociedad, a su plantilla y a los ejecutivos, pero señaló que debía ser después de su comparecencia en sede judicial, como hizo este miércoles con la difusión de una nota y un vídeo.