Jainaga defiende su inocencia en la Audiencia Nacional

El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, ha defendido su inocencia ante el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge, que le ha tomado ... declaración este miércoles por las ventas de acero que realizó Sidenor hasta junio a una empresa de armamento del estado israelí, Israel Military Industries (IMI). Un mensaje que, al salir del tribunal, ha publicado también a través de un vídeo.

La instrucción judicial achaca al industrial vasco no haber notificado convenientemente a la Administración esas operaciones por entender que es material de doble uso: militar y civil, lo que conlleva la obligación de esos trámites. Jainaga, en cambio, ha señalado que la comercialización de esos materiales no supone ningún incumplimiento de la legislación porque el tipo de acero no figura en ningún listado de obligada información al Gobierno.

Para defenderse ha señlado un informe de la propia causa del 10 de septiembre elaborado por Vigilancia Aduanera, dependiente del Ministerio de Interior, y que analiza el último envío retenido en el Puerto de Barcelona. Sidenor, que rompió sus contratos con Israel el 1 de julio, ordenó no enviar esa última partida. En ese análisis, el informe señala que «su clasificación arancelaria presenta los caracteres de las demás barras de acero sin alear, acabadas en frío con un contenido de carbono superior a 0,25%. Al tratarse de un tipo de acero sin alear (designado comercialmente como SAE 1040), no tiene ningún epígrafe asociado ni se considera un material susceptible de doble uso según establece el Reglamento 821/2021».

La causa se conoció el pasado 24 de octubre cuando el magistrado emitió un auto de diligencias previas en las que llamaba a declarar al presidente de la siderúrgica vasca y a dos de sus directivos. Tras una denuncia presentada por la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa de Cataluña por los envíos de acero realizados por barco desde Cataluña.

El juez inició la causa al achacar un incumplimiento administrativo en los envío a Israel que, al superar los 50.000 euros, suponía contrabando. A este punto, dados los diversos pronunciamientos de organismos vinculados a la ONU sobre el papel de Israel en la invasión de Gaza, añadió la acusación de cooperación en delitos acusando de los delitos de lesa humanidad y genocidio.

Peritaje de la empresa

Por ello, una de las claves del caso radica en la naturaleza de los aceros enviados a Israel. Y es que según la legislación española los envíos a cualquier país de una serie de materiales, catalogados como de doble uso, civil y militar, deben ser informados a la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior con Destino a Uso Civil o Militar (Jindu), que depende del Gobierno de España.

Sidenor ha señalado en una nota de prensa tras la declaración de Jainaga y los dos directivos que en los próximos días enviaría al Juzgado de Instrucción número 1 un informe pericial adicional. Un documento que analiza la trazabilidad y verificación de archivos digitales de la empresa sobre los pedidos de la empresa israelí de armamento. El peritaje concluye, señala la compañía vasca, «que ninguno de los aceros producidos y vendidos se encontraban dentro del catálogo de productos sometidos a un control especial y recogidos en el Anexo I de los mencionados reglamentos».

La empresa vasca insiste en recordar en que todas las operaciones con Israel tuvieron lugar antes del 1 de julio, tres meses antes de que se decretaran medidas de embargo en el Consejo de Ministros.

Explicaciones al Gobierno vasco

La investigación de Jainaga pilló por sorpresa a los gobiernos central y vasco que son socios del industrial en la operación Talgo. El presidente de Sidenor ultima en el próximo mes la toma del control del fabricante de trenes con apoyo económico importante de ambos Ejecutivos. Hasta ahora, ambas administraciones han querido separar ambos planos defendiendo la continuidad de la solución para Talgo. Pero la portavoz del Gobierno vasco, Maria Ubarretxena, cuatro días después de conocerse la causa, reconoció que habían «pedido explicaciones» al industrial vasco y que serían «exigentes y respetuosos». En cualquier caso, el Ejecutivo del lehendakari Pradales se ha mostrado siempre confiado y ha pedido «cautela» y no hacer «juicios paralelos».

El propio empresario anunció el 30 de octubre que él mismo daría las explicaciones a la sociedad, a su platilla y a los Ejecutivos, pero señaló que debía ser después de su comparecencia en sede judicial, como ha hecho hoy con la difusión de una nota y un vídeo