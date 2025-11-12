El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jainaga defiende su inocencia en la Audiencia Nacional

El presidente de Sidenor reivindica las pruebas de Aduanas para señalar que el acero vendido a Israel era de uso civil y que con su envío no se incumplió la ley

Lucas Irigoyen

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:06

El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, ha defendido su inocencia ante el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge, que le ha tomado ... declaración este miércoles por las ventas de acero que realizó Sidenor hasta junio a una empresa de armamento del estado israelí, Israel Military Industries (IMI). Un mensaje que, al salir del tribunal, ha publicado también a través de un vídeo.

