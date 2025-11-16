El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El abono para el transporte público como parte de la retribución flexible gana adeptos. Efe

La retribución flexible permite a los trabajadores deducirse de media unos 900 euros al año

Las empresas que ofrecen estos planes se disparan un 50% en tres años con el objetivo de retener a sus empleados

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:05

La retribución flexible es una forma de cobrar parte del sueldo a través de bienes o servicios en lugar de todo en dinero, aprovechando que ... determinadas retribuciones en especie están exentas o bonificadas en el IRPF. El empleado acuerda con su empresa destinar una parte de su sueldo bruto (por ejemplo, un 20 %) a pagar ciertos servicios a través de la empresa. Al reducir la cantidad sujeta a IRPF, baja la retención mensual y, por tanto, el impuesto total que pagará a Hacienda.

