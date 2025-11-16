El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una oficina de la Agencia Tributaria. EP

Diez claves para actuar antes de fin de año y pagar menos en la próxima declaración de la renta

Las aportaciones al plan de pensiones, amortizar la hipoteca o realizar donativos sirven para ajustar la factura fiscal

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:04

Comenta

La declaración de la renta del próximo año se está escribiendo hoy. Cada decisión económica que usted adopte de aquí al 31 de diciembre –una ... aportación extra al plan de pensiones, revisar las retenciones en nómina, amortizar parte de la hipoteca o incluso adelantar ciertos gastos deducibles– puede ser determinante en lo que Hacienda le pedirá o devolverá cuando llegue el momento de rendir cuentas en la próxima campaña tributaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El sueldo medio en Euskadi supera los 2.800 euros brutos al mes, el más alto de España
  2. 2

    Fallece el periodista bilbaíno Javier Reino
  3. 3

    Zarraga y su salida del Athletic: «No me fui por motivos económicos, necesitaba un cambio»
  4. 4

    Un inesperado desplante y una vía de agua en el PNV vizcaíno por el descuento en el transporte
  5. 5 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Gijón en presencia de su familia
  6. 6 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  7. 7

    El posible cierre del acceso rodado a La Salvaje enfrenta a las instituciones implicadas
  8. 8

    «Me he presentado a 20 o 30 OPE, llevo un montón de exámenes ya»
  9. 9

    Cinco contenedores quemados, bengalas y botellas contra la Ertzaintza en la marcha de GKS
  10. 10

    El barco del empresario bilbaíno José Galíndez que navega 109 millas sin recargar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Diez claves para actuar antes de fin de año y pagar menos en la próxima declaración de la renta

Diez claves para actuar antes de fin de año y pagar menos en la próxima declaración de la renta